"Любов моя": дівчина Ступки цілунками привітала його з 38-річчям. Фото
Дівчина актора Дмитра Ступка, співачка Юлія Барабанова привітала коханого з днем народження.
З приводу 38-річчя вона поцілувала Дмитра і залишила теплі слова на його адресу.
"Любов моя, з Днем Народження! Нехай в твоєму житті будуть тільки хороші моменти, і нехай все буде як ти хочеш! Люблю! Happy Birthday", - написала Юлія.
До речі, днями у Юлії також був день народження, з яким її не забув привітати Дмитро.
Як відомо, зі своєю дружиною Поліною Логуновою актор розлучився у 2022 році. Про стосунки Дмитра і Юлії стало відомо у серпні минулого року, відтоді пара часто постить спільний контент.
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