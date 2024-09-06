"Любов моя": дівчина Ступки цілунками привітала його з 38-річчям. Фото

Дівчина актора Дмитра Ступка, співачка Юлія Барабанова привітала коханого з днем народження.

З приводу 38-річчя вона поцілувала Дмитра і залишила теплі слова на його адресу.

"Любов моя, з Днем Народження! Нехай в твоєму житті будуть тільки хороші моменти, і нехай все буде як ти хочеш! Люблю! Happy Birthday", - написала Юлія.

Пара святкує день народження у Лас-Вегасі фото з instagram

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А це, схоже, святковий подарунок актора

До речі, днями у Юлії також був день народження, з яким її не забув привітати Дмитро.

Як відомо, зі своєю дружиною Поліною Логуновою актор розлучився у 2022 році. Про стосунки Дмитра і Юлії стало відомо у серпні минулого року, відтоді пара часто постить спільний контент.