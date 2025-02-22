64-річна Тимошенко засвітила оновлену зачіску. Фото
64-річна нардепка Юлія Тимошенко вкотре здивувала зміною іміджу. Вона попозувала для портрета фотографу Яну Доброносову.
Політикиня знову змінила свою фірмову косу на стильну укладку з об'ємними кучерями і, здається, пофарбувала волосся на тон темніше.
До речі, на День вишиванки у травні Тимошенко також позувала для фото з незвичною для себе зачіскою - випрямленим волоссям.
А на Різдво у 2022 році нардепка показалася з волоссям зібраним у низький хвіст.
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