Тимошенко у молитовній позі та з французьким манікюром привітала з найестетичнішим святом

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко привітала українців з православним Різдвом фотографією себе.

Склавши наманікюрені ручки в молитовну позицію, 61-річна Юля з заплющеними очима та молодим личком, певно, уявляла себе Мадонною на іконі.

"…Що не кажіть, а наше українське Різдво – найкраще, найестетичніше, найколоритніше… Ніде я не бачила такої краси й такої святої урочистості. Колядки, вертепи, одяг, найкращий посуд, який дістається раз на рік спеціально для Святої вечері, найвишуканіші страви…" - написала Тимошенко в Instagram.

Юля з кожним фото все молодше

"Це якесь зовсім наше, рідне українське свято. Що підходить до нашої землі, нашого ландшафту, нашої культури… До наших хат і сіл, до нашої душі, нашого серця… Миру вашому дому, затишку. Добра й любові. Хай береже нас Господь. Хай захищає Україну…" - зазначила депутатка.

Нагадаємо, 24-го грудня Тимошенко у дизайнерській вишиванці вітала з Різдвом за Григоріанським календарем.