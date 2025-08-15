Забарний у вишиванці пригорнув ошатну дружину та приміряв футболку ПСЖ зі своїм ім'ям

Забарний з дружиною

Забарний із дружиною в Парижі

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний, який віднедавна є гравцем французького клубу ПСЖ, святкує свій історичний перехід разом із дружиною Ангеліною. 

Подружжя кілька днів тому прилетіло в Париж і вже встигло наробити контенту для Instagram. 

Зокрема, дружина Забарного виклала фото з заходу, на який Ілля вигуляв вишиванку молочного кольору. Також футболіст приміряв свою форму ПСЖ і попозував в ній для фото. 


Забарний перейшов у ПСЖ

Ілля похвалився іменною футболкою ПСЖ

"Попереду ще кілька моментів, але моє серце вже б'ється швидше… Я з нетерпінням чекаю дня, коли ти вийдеш на світову арену, щоб представляти нашу Україну. Навіть зараз це сповнює мене гордістю та вдячністю", - написала Ангеліна. 

22-річний Ілля і 23-річна Ангеліна починають нове життя у Франції

22-річний Ілля і 23-річна Ангеліна починають нове життя у Франції

Відтепер Забарний на футбольному полі виглядатиме так

Відтепер Забарний на футбольному полі виглядатиме так

Забарний у формі ПСЖ з дружиною

Шлюбу пари вже два роки

Нагадаємо, Забарний перейшов до Парі Сен-Жермен з клубу Борнмут. Гравця купили за 63 мільйони євро. 

