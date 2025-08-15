Забарний у вишиванці пригорнув ошатну дружину та приміряв футболку ПСЖ зі своїм ім'ям
Центральний захисник збірної України Ілля Забарний, який віднедавна є гравцем французького клубу ПСЖ, святкує свій історичний перехід разом із дружиною Ангеліною.
Подружжя кілька днів тому прилетіло в Париж і вже встигло наробити контенту для Instagram.
Зокрема, дружина Забарного виклала фото з заходу, на який Ілля вигуляв вишиванку молочного кольору. Також футболіст приміряв свою форму ПСЖ і попозував в ній для фото.
"Попереду ще кілька моментів, але моє серце вже б'ється швидше… Я з нетерпінням чекаю дня, коли ти вийдеш на світову арену, щоб представляти нашу Україну. Навіть зараз це сповнює мене гордістю та вдячністю", - написала Ангеліна.
Нагадаємо, Забарний перейшов до Парі Сен-Жермен з клубу Борнмут. Гравця купили за 63 мільйони євро.