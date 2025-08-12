"Новий розділ нашого життя": дружина Забарного показалася в його обіймах у літаку до Парижа. Фото

Дружина центрального захисника збірної України Іллі Забарного, якого Парі Сен-Жермен викупила за 63 мільйони євро, повідомила про початок нового етапу.

В своєму Instagram 23-річна Ангеліна Забарна показалася з коханим в літаку на шляху до Парижа, куди насправді прибула ще 11-го серпня.

"Новий розділ нашого життя", - підписала фото дружина Забарного

Як відомо, перехід Забарного з Борнмута до ПСЖ зробив його другим найдорожчим українським футболістом в історії. На першому поки залишається Михайло Мудрик, за якого Челсі заплатив 70 млн у 2023 році.

Забарний тепер гравець ПСЖ, і для них з коханою починається новий етап Франції Фото @klymentieva.v

22-річний Ілля одружився два роки тому. Вони з Ангеліною зіграли пишне весілля, на якому було багато колег-футболістів. Дітей у подружжя поки немає.

Ангеліна Забарна, до речі, заснувала свою школу іноземних мов Фото з Instagram

