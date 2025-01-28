Зеллвегер в асиметричному мереживі оголила плече і стегно на прем'єрі фільму про Бріджит Джонс. Фото

Зеллвегер на хіднику оголила свої рельєфні плечі у мереживі

Голлівудська акторка Рене Зеллвегер вразила своїм вишуканим виглядом на червоній доріжці прем'єри фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", що відбулася в Парижі.

55-річна кінозірка виглядала неперевершено у чорній мереживній сукні з відкритими плечима, яка підкреслила її тендітну фігуру.

Вбрання з асиметричним дизайном, елегантним вирізом та розрізом з одного боку додало ніжності й водночас сексуальності всьому образу.

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Актриса обрала лаконічну і водночас вишукану сукню Фото Getty Images

Зеллвегер доповнила сукню чорними туфлями на високих підборах, а її волосся було елегантно зібране у низький хвіст і прикрашене бантом. З прикрас на Рене була лише масивна золота каблучка з бірюзовим камінчиком.

Рене в житті зовсім не схожа на свою героїню Бріджит Джонс Фото Getty Images

Поруч із Зеллвегер на червоній доріжці позував її колега, британський актор Х'ю Грант. Обидві знаменитості явно перебували у чудовому настрої, сміючись та обіймаючись.

Грант і Зеллвегер обіймалися як хороші давні друзі Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Рене Зеллвегер з'явилась у лютневому номері британського Vogue у стильних луках і з короткою стрижкою.