Стрижка в стилі Боуї та андрогінні луки: Зеллвегер попозувала для британського глянцю. Фото

Марія Ткаченко 16 січня, 14:30
Рене Зеллвегер
Фото Nikolai von Bismark

Американська акторка Рене Зеллвегер попозувала для лютневого номеру британського Vogue, поставши перед камерою в стильних луках та з новою стрижкою - піксі.

Інтерв'ю в 55-річної зірки брав її колега за "Щоденником Бріджит Джонс" Х'ю Грант, а по той бік камери був Ніколай фон Бісмарк, ексбойфренд Кейт Мосс.

У лютому на екрани вийде вже четверта стрічка з цього циклу, "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", тож Грант поцікавився, чому Зеллвегер повернулася до цієї героїні.

"Я люблю її. І її історія не закінчена. Поки Хелен (Філдінг, письменниця - ред.) торкається ручкою паперу, вона жива", - відповіла акторка.

Акторка Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер не готова прощатися з Бріджит Джонс

На думку Рене, дуже багатьом людям так відгукується Бріджит, бо вона є вірною собі, і хоча часом чинить неправильно та має недоліки, все одно залишається радісною та оптимістичною, йде вперед і перемагає.

Фото Рене Зеллвегер

У лютому глядачі зможуть дізнатися про нові пригоди улюбленої кіногероїні

До речі, що до нової стрижки Зеллевегер, то, як розказав журналові її автор Сід Хейз, він надихався образом Девіда Боуї. Така трансформація знадобилася для ролі Бріджит, проте й сама 55-річна зірка її цілком схвалила.

"Коли ти когось стрижеш коротко, людина має сама того хотіти - це ж їй має подобатися. Вона (Рене) була цілком відкрита для цього. Це було більше не про Бріджит, а про неї як про людину. Коли людина робить надто середню стрижку, недостаньо разючу чи сміливу, то ти не одержуєш драматичного ефекту. Не одержуєш вау-фактора. Ось чому Рене така крута: вона відчула цю стрижку. Вона повірила в неї", - поділився Хейз.

Актриса Рене Зеллвегер

Зеллвегер радо погодилася на стрижку в стилі Боуї

Фотосесія Рене Зеллвегер
Для фотосету Рене підібрали андрогінні луки від Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Chanel та інших відомих брендів

Для фотосету Рене підібрали андрогінні луки від Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Chanel та інших відомих брендів

Нагадаємо, родина Зеллвегер на мала жодного відношення до кіноіндустрії, та й сама Рене аж до старших класів надавала перевагу спорту. ТаблоID розказував цю цікаву історію володарки двох "Оскарів".

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