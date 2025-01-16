Стрижка в стилі Боуї та андрогінні луки: Зеллвегер попозувала для британського глянцю. Фото
Американська акторка Рене Зеллвегер попозувала для лютневого номеру британського Vogue, поставши перед камерою в стильних луках та з новою стрижкою - піксі.
Інтерв'ю в 55-річної зірки брав її колега за "Щоденником Бріджит Джонс" Х'ю Грант, а по той бік камери був Ніколай фон Бісмарк, ексбойфренд Кейт Мосс.
У лютому на екрани вийде вже четверта стрічка з цього циклу, "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", тож Грант поцікавився, чому Зеллвегер повернулася до цієї героїні.
"Я люблю її. І її історія не закінчена. Поки Хелен (Філдінг, письменниця - ред.) торкається ручкою паперу, вона жива", - відповіла акторка.
На думку Рене, дуже багатьом людям так відгукується Бріджит, бо вона є вірною собі, і хоча часом чинить неправильно та має недоліки, все одно залишається радісною та оптимістичною, йде вперед і перемагає.
До речі, що до нової стрижки Зеллевегер, то, як розказав журналові її автор Сід Хейз, він надихався образом Девіда Боуї. Така трансформація знадобилася для ролі Бріджит, проте й сама 55-річна зірка її цілком схвалила.
"Коли ти когось стрижеш коротко, людина має сама того хотіти - це ж їй має подобатися. Вона (Рене) була цілком відкрита для цього. Це було більше не про Бріджит, а про неї як про людину. Коли людина робить надто середню стрижку, недостаньо разючу чи сміливу, то ти не одержуєш драматичного ефекту. Не одержуєш вау-фактора. Ось чому Рене така крута: вона відчула цю стрижку. Вона повірила в неї", - поділився Хейз.
Нагадаємо, родина Зеллвегер на мала жодного відношення до кіноіндустрії, та й сама Рене аж до старших класів надавала перевагу спорту. ТаблоID розказував цю цікаву історію володарки двох "Оскарів".