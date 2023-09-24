Зірка фільму "Довбуш" Плахтій позувала у шкірянці та порваних колготках у барі

30-річна акторка, зірка фільму "Довбуш" Даша Плахтій вразила прихильників фотографіями з нової фотосесії. Даша приміряла на себе сміливий образ у шкірянці оверсайз та порваних колготках.

Знімки акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина влаштувала фотосесію в барі. Для неї підібрали брутальний рокерський образ — короткі джинсові шорти, порвані колготки, чорний топ, шкірянку оверсайз та високі чобітки.

Прихильники оцінили фотографії в такому образі Фото Instagram Даші Плахтій

Фото у барі вийшли чудові

Образ доповнили невеликими сережками-колами та легким макіяжем.

Фото Instagram Даші Плахтій

Зірці фільму "Довбуш" личить такий сміливий образ

Такий образ прихильники Даші оцінили та засипали її компліментами.

Нагадаємо, раніше колега Плахтій, Саліванчук похизувалася своїм декольте у квітчастій сукні.