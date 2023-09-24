Зірка фільму "Довбуш" Плахтій позувала у шкірянці та порваних колготках у барі
30-річна акторка, зірка фільму "Довбуш" Даша Плахтій вразила прихильників фотографіями з нової фотосесії. Даша приміряла на себе сміливий образ у шкірянці оверсайз та порваних колготках.
Знімки акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Дівчина влаштувала фотосесію в барі. Для неї підібрали брутальний рокерський образ — короткі джинсові шорти, порвані колготки, чорний топ, шкірянку оверсайз та високі чобітки.
Образ доповнили невеликими сережками-колами та легким макіяжем.
Такий образ прихильники Даші оцінили та засипали її компліментами.
Нагадаємо, раніше колега Плахтій, Саліванчук похизувалася своїм декольте у квітчастій сукні.
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