17-річна донька Фреймут показалася в Нешвіллі у тугому топі з декольте
17-річна донька телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, яка живе і навчається у США, показала рандомні фото зі штату Теннессі, місту Нашвілл.
Дівчина, як завжди, не оминула можливості похизуватися своєю сексуальністю (зокрема пишним бюстом).
І хоча Златі подобається у США, якось вона розповідала, що хотіла б, щоби її діти (майбутні) пожили в Україні.
У серпні цього року телеведуча Ольга Фреймут з донькою вперше за 1,5 роки навідалися в Київ.
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