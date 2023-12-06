17-річна донька Фреймут показалася в Нешвіллі у тугому топі з декольте

Марія Мельник 6 грудня 2023, 11:00

17-річна донька телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, яка живе і навчається у США, показала рандомні фото зі штату Теннессі, місту Нашвілл.

Дівчина, як завжди, не оминула можливості похизуватися своєю сексуальністю (зокрема пишним бюстом).

Мітчелл любить такі вирізи

Мітчелл любить такі вирізи

фото з instagram
До речі, зріст дівчини дорівнює 165 см

До речі, зріст дівчини дорівнює 165 см


І хоча Златі подобається у США, якось вона розповідала, що хотіла б, щоби її діти (майбутні) пожили в Україні.

У серпні цього року телеведуча Ольга Фреймут з донькою вперше за 1,5 роки навідалися в Київ.

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Фреймут Злата Мітчелл

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