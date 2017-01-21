Визначено порядок виступів на Нацвідборі "Євробачення-2017"

Стало відомо, коли і під яким порядковим номером виступатиме кожен учасник цьогорічного Національного відбору на "Євробачення-2017".

24 учасників розділили на три групи для трьох півфіналів, які відбудуться 4-го, 11-го і 18-го лютого, йдеться на сайті організаторів Нацвідбору.

За результатами жеребкування, 4-го лютого на сцену вийдуть наступні виконавці: 1. гурт "СКАЙ", 2. Рома Веремейчик і група "LUMIERE", 3. гурт "Monochromea", 4. "Laliko", 5. "Сальто Назад", 6. "MamaRika", 7. "TAYANNA" та 8. Арсен Мірзоян.

11-го лютого свої конкурсні пісні представлять: 1. LETAY, 2. Міла Нітіч, 3. KUZNETSOV, 4. AGHIAZMA, 5. "DETACH", 6. ROZHDEN, 7. Panivalkova, 8. ILLARIA.

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З'ясувалося, в якому з трьох півфіналів співатиме кожен з учасників Нацвідбору

А 18-го лютого судді та глядачі почують: 1. Група Кузьми Скрябіна "Singing pants", 2. "O.Torvald", 3. Анастасія Прудиус, 4. Віталій Козловський, 5. KADNAY, 6. MELOVIN, 7. "Green Grey", 8. "Vivienne Mort".

Ім'я артиста, який навесні представить Україну на "Євробаченні", визначиться в фіналі Нацвідбору 25-го лютого.

Як і минулого року, система голосування буде наступною: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.

Нагадаємо, цього року членами журі стануть переможниця "Євробачення-2016" Джамала, артист Андрій Данилко та продюсер Костянтин Меладзе.

Фото з сайту eurovision.stb.ua