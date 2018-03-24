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"Як у кращих фільмах про Гестапо": екс-продюсер "Би-2" пожалівся на депортацію з України
24.03.2018, 11:12
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Відвідини окупованого Криму дорого обійшлися колишньому продюсерові легендарних російських гуртів "Наутилус", "Би-2", "Сплин" та "Ночные снайперы" Олександрові "Хіпу" Пономарьову.

Чоловікові на три роки заборонили в'їзд до України, причому депортація відбулася в тяжкий для нього момент - Олександр саме віз із Москви до Одеси свого тяжкохворого батька.

Обурений та розгніваний Пономарьов дуже емоційно написав про це в Facebook, повідомляє "Белорусский партизан".

Олександр "Хіп" Пономарьов обурений забороною в'їзду до України

Зі слів екс-продюсера, він, його батько і дочка, батькова доглядальниця, друг та "два водії-хохли" прямували до України через Білорусь. У ході перевірок на українському кордоні його відвели до окремого приміщення для бесіди.

"Вочевидь, швидко прогортавши мережі та Instagram, вони не сумнівалися, що кожен рік, усі свої кращі дні я проводжу в Криму. Це було нерозумно спростовувати, тому що кримські фото - найщасливіші. Почалося справжнє цькування. Дві з половиною години вереску, крику, погроз, залякувань, принижень за "неодноразове незаконне відвідування тимчасово окупованих територій", - побідкався Пономарьов. 

Як розказав Олександр, його змусили написати всі адреси й телефони кримських друзів, "як у кращих фільмах про Гестапо".

"Результат - заборона в'їзду в Україну на три роки. Це означає, що я вже не побачу живого батька, весь цей час не зможу відвідати могилу матері в Одесі та обійняти рідну сестру. Дали попрощатися з батьком і викинули з торбою в чистому полі... Пішки перейшов білоруський кордон, на попутках дістався Гомеля, а потім до Мінська", - розповів він про свої "пригоди".

"Який злочин я скоїв, щоби кілька знавіснілих солдафонів так із мене збиткувалися? Я ніколи в житті не відчував на собі стільки (недо)людської ненависті! Може, це просто від безсилля та власної нікчемності?", - обурився Пономарьов, додавши, що світ з'їхав з глузду, але життя все розставить по своїх місцях.

Також у своєму пості Олександр повідомив, що батько до Одеси дістався. 

Як відомо, Пономарьов - далеко не єдиний представник російського шоубізу, кому тепер заборонений в'їзд до Україну через відвідування окупованого Криму. Співачка Юлія Самойлова торік саме через це не взяла участі в конкурсі "Євробачення", який приймав Київ. До 2021-го року не зможе приїжджати до України Наташа Корольова, але СБУ таки дала їй тимчасовий дозвіл, коли в артистки померла бабуся.

Фото з Facebook


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"Як у кращих фільмах про Гестапо": екс-продюсер "Би-2" пожалівся на депортацію з України

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