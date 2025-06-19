БФ "Юлині бабусі" збиратиме бабусині фрази для мерчу, що рятує стареньких — як долучитися

21-22 червня благодійний фонд "Юлині бабусі" долучиться до дитячого фестивалю Jumpalooza. На локації БФ встановлять "Дошку спогадів", де всі охочі зможуть маркером записати улюблені фрази своїх бабусь і дідусів.

Команда фонду збере ці вислови, відцифрує найдушевніші з них і використає для створення першої лінійки мерчу — футболок, екоторб, чашок і стікерів. Кошти з продажу підуть на підтримку самотніх літніх людей, якими опікуються "Юлині бабусі".

"Ми хочемо, аби теплі бабусині та дідусеві слова "полетіли у світ" і водночас допомогли тим стареньким, хто нині живе в будинках для людей похилого віку", — каже засновниця фонду Юля Карпова.

Крім того, на стенді "Юлиних бабусь" можна буде придбати мед і свічки, які власноруч виготовляє Сергій Пономаренко — Герой України, ветеран і коханий Юлі Карпової. Увесь прибуток із продажу піде на підтримку підопічних фонду.

БФ "Юлині бабусі" працює з 2022 року. За цей час ініціатива Юлі Карпової, ведучої "Хіт FM", перетворилася з волонтерського проєкту на повноцінну благодійну організацію, яка є опорою для понад 1100 літніх людей у 9 закладах по всій Україні. Серед них — геріатричні пансіонати, психоневрологічні інтернати та дитячий будинок-інтернат для хлопців з інвалідністю.

Фонд оплачує ліки, операції, засоби гігієни, транспортування, техніку, ремонти побутових приміщень. А головне — дарує увагу й радість тим, хто часто живе в повній самотності.

Завітайте на Jumpalooza, напишіть фразу своєї бабусі чи дідуся і перетворіть теплі слова на реальну допомогу.

📅 21-22 червня

📍Арт-завод Платформа, вулиця Якова Гніздовського, 1-А