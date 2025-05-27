"Друга Ріка" відзначила 20-річчя альбому "Рекорди" у Києві: як це було

Фото: Юрій Стефаняк

Минулими вихідними на київських схилах Дніпра гурт "Друга Ріка" відзначив 20-річчя свого найхітовішого альбому "Рекорди" двома концертами просто неба. Назва альбому виявилась пророчою: за 20 років ці пісні не просто не втратили актуальності — вони стали справжніми довгожителями українських радіоефірів.

Два поспіль SOLD OUT-виступи в "Курені Концертні" стали чимось значно більшим за просто концерти — це були щемкі музичні вечори у щирій, домашній атмосфері. Здавалося, ніби зібралася велика родина, яка давно не бачилася.

24 та 25 травня зі сцени лунали улюблені хіти "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "Три хвилини", "П’ю з твоїх долонь", а також рідковиконувані композиції — "Сам собі острів", "Шоу", "Твої слова", "Падали", "Секс на драйв" та знакові треки з інших платівок колективу. В перервах між піснями лідер гурту Валерій Харчишин запитував гостей про спогади, пов'язані з піснями альбому. Виявилось, що деякі гості танцювали весільний танець під "Три хвилини", а один чоловік розповів, як колись опинився у дворі Валерія в Любарі — завдяки друзям, які є сусідами батьків фронтмена.

Фото: Юрій Стефаняк

Музиканти обіцяли сюрпризи — одним з них став анонс великого концерту у Палаці Спорту, який відбудеться 8 березня 2026 року і буде присвячений 30-річчю колективу.

Також публіка почула прем’єру пісні — першої авторської композиції "Другої Ріки" за останні декілька років, вона увійде в майбутній альбом гурту, який готують музиканти. Офіційний реліз пісні відбудеться вже зовсім скоро. А поки музиканти попросили не публікувати відео з виконанням, залишивши цей момент ексклюзивним. Публіка тепло сприйняла музичний сюрприз — відчувалось, що прихильники давно чекали на нові треки.

Фото: Юрій Стефаняк

Валерій Харчишин, лідер гурту "Друга Ріка":

"Дякуємо кожному, хто був з нами ці два вечори. Всім, хто співав, танцював, сміявся, плакав та донатив — попри дощ, втому й нічні обстріли країни-гною. Ви — наша сила! Саме завдяки вам ми не зупиняємось і маємо для кого творити далі!"

Фото: Тетяна Горбатюк

Концерти традиційно для всіх виступів "Другої Ріки" мали благодійну складову. Під час заходів було зібрано майже 280 тисяч гривень, частина з яких буде спрямована на закриття декількох запитів військових та АЗОВ.ONE, а інша — направлена на потреби БФ "Юлині бабусі", який допомагає понад 1100 самотнім людям похилого віку у 9 пансіонатах по всій країні (фонд заснувала у 2022 році волонтерка та радіоведуча Юля Карпова).

Серед лотів благодійного аукціону особливе місце зайняв унікальний артефакт — куртка, в якій співзасновник та гітарист гурту Олександр "Корадо" Барановський знімався у кліпі "Три хвилини". Цей образ уже став частиною історії українського року, а тепер ця річ буде у нового власника, нагадуючи про силу музики та добрих справ.

Ще одним цінним лотом стала книга Валерія Залужного "Залізний генерал. Уроки людяності" з підписом Героя України та ветерана Сергія Пономаренка, цитати якого увійшли до книги. Сергій вийшов на сцену просто під час аукціону, аби підтримати продаж лоту особисто. Також серед лотів були: фото авторства захисника Азовсталі Дмитра "Ореста" Козацького, прапор з підписами командирів НГУ "Азов", музичний раритет — касету та диск "Рекорди", музичний інструмент "укулеле" з історією — покупець лоту на одному з попередніх виступів гурту передав для повторного продажу, та інше.

Фото: Михайло Ваколюк

Фото: Юрій Стефаняк

Загалом від початку повномасштабного вторгнення, завдяки благодійним ініціативам та сприянню прихильників, гурт зібрав понад 24 мільйони гривень на потреби ЗСУ.