Eмма Робертс презентує лімітовану колекцію Kiko Milano

Голлівудська акторка Емма Робертс у колаборації з італійський бренд KIKO Milano створила ексклюзивну колекцію декоративної косметики Емма Робертс х KIKO Milano. Це капсульна серія із 13 улюблених бʼюті-засобів акторки, натхненна її власним стилем і фірмовими образами, поєднує улюблені нюдові формули, що люблять шкіру, із яскравими, сміливими акцентними кольорами.

Високоефективні, клінічно перевірені, водостійкі та зволожуючі формули, трендові відтінки, ультрасенсорні текстури для догляду та чуттєвого макіяжу. А пудрово-рожева та бордова упаковки окремих продуктів з рельєфним підписом Емми Робертс, зробить їх найбажанішим подарунком для себе або близької людини.

Серед засобів по догляду за шкірою: багаторазові патчі під очі, щоб освіжити вигляд, зволожуюча сироватка для губ з аплікатором з гіалуроновою кислотою та екстрактом граната, щоб відлущити губи та миттєво зробити їх гладкими та зволоженими.

Сироватка/праймер з комплексом активних інгредієнтів, які діють миттєво і забезпечують сяйво шкіри обличчя. Рідкий консилер/тональна основа чудово маскує недоліки або коригує будь-які зміни кольору, забезпечуючи покриття та сяйво.

Все це підсилюється рідким бронзером з кремовою текстурою, збагачений екстрактом індійського женьшеню, який оптично надає природного ефекту контурування. А також спеціальною палеткою з ніжною текстурою, від пудрової до кремової, яка підкреслює природний колір щік, надаючи свіжого вигляду.

16 вишуканих м’яких відтінків представлені в новій палетці тіней для повік. Інноваційна текстура на основі гелю забезпечує насичений пігмент, бездоганне змішування та шовковистість. Для більшої виразності варто додати олівець 3-1, який можна розтушовувати або використовувати як тіні чи підводку.

Туш для повік з аргановою олією, екстрактом ягід лимонника та люцерни, яка доступна у двох нових кольорах на додаток до класичного чорного дає віям максимальний об’єм. Для брів представлено рідкий віск, збагачений рослинним кератином і вітаміном B5.

Помада з блискучим глянцевим покриттям зі зволожуючою текстурою, сумішшю екстрактів і вітамінів. Для потужнішого вигляду губ потрібен культовий блиск і помаду 2 в 1 від KIKO Milano. Насичений колір, що зберігається до 16 годин, тепер доступний у новій обмеженій серії відтінків.

Колекція Emma Roberts x KIKO MILANO Limited Edition доступна в магазинах Kiko Milano у застосунку INTERTOP та на intertop.ua.