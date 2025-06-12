Фестиваль "Свято Купала" у "В’ЯВА": два дні майстер-класів, обрядів і концертів просто неба

Свято Івана Купала — це дотик до глибинної традиції, де світло й вода, земля й голоси предків зливаються в одну містерію.

У культурному просторі "В’ЯВА" святкування триватиме два дні — 21 та 22 червня — й обіцяє бути чимось більшим, ніж просто фестивалем: новим досвідом, ритуалом та зустріччю із собою — через пісню, дотик глини, плетиво трав і звук живої бандури.

Програма фестивалю "Свято Купала"

Фестиваль побудований так, аби відвідувач міг обрати власний ритм — чи то повне занурення в обрядовість, чи м’який рух між концертами, ремісничими локаціями й чіл-зонами.

У лекційній програмі — фольклорний спів як інструмент внутрішнього балансу, барабанні кола, розповіді про давню магію, ритуали єднання з природою та силу лісових традицій, містичні розповіді про відьом, русалок та чари купальського вогню. Окрема увага — купальським вінкам: їхнім формам, символам і значенню в обрядах.

На майстер-класах кожен зможе створити свій оберіг: "русалчині" вінки для грайливих, "мавчині" для мрійниць, вінки з барвінку для тих, хто загадує майбутнє. Працюватимуть гончарне коло й кузня: тут можна випалити власну чашку або викувати дзвоник — і забрати додому шматочок сили.

На великій сцені — виступи фольклорних гуртів з усієї країни. "Михайлове Чудо" відтворить пісні сіл Чернігівщини з оригінальними голосовими техніками, емоційністю та локальними діалектами.

"Баламути" покажуть, як звучить і танцюється традиційний танець. "Будимир" і "Вільце" відкриють дитячі купальські ігри й традиції, а "ЯсноКрасно" — стародавні пісні в сучасній манері.

Особливим моментом фестивалю стане обряд "Купальське дерево" від гурту "Володар" — реконструкція ритуалу з прикрашанням дерева, хороводами, спаленням символічної відьми й іграми, у яких немає глядачів — тільки учасники. Цей обряд повториться обидва дні, але в різних регіональних варіаціях — з Полісся та з Лівобережжя.

Хедлайнери фестивалю "Свято Купала"

Головні концерти святкового вікенду поєднають два дуже різні, але однаково сильні голоси сучасної української сцени.

У суботу виступить гурт Yurcash — голосний, дотепний, фолково-панковий і завжди емоційно точний. Їхні "Менуети", "Мойдодир" і "Жовтий скотч" прозвучать особливо щиро на фоні багать і вінків.

У неділю сцену закриє Марина Круть — співачка, композиторка й амбасадорка сучасної бандури. Її музика — як перехід між поколіннями, як пісня, що відлунює і в історії, і в теперішньому. Її виступи – це емоційна подорож, у якій давні мотиви переплітаються з актуальними історіями.

Адреса:

Культурний простір "В’ЯВА" — ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1 (головний вхід, праворуч до оранжереї).

Безпека:

Поруч знаходяться три укриття (павільйони №1, 5, 13), а також станція метро "Виставковий Центр". У разі повітряної тривоги захід буде призупинено — безпека понад усе.

Підтримка ЗСУ:

Культурний простір проводить заходи з метою зібрати гроші на допомогу українським військовим.

Квитки на всі події на сайті.