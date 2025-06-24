GARDEN BEER WEEKEND #5 у "В'ЯВА": триденний фестиваль пива та музики просто неба

У культурному просторі "В’ЯВА" на ВДНГ 27–29 червня відбудеться п’ятий GARDEN BEER WEEKEND, який за час свого проведення став найбільшим пивним фестивалем в Києві. У програмі — крафтові пивоварні з усієї України, велика концертна сцена, дегустації, лекції, конкурси, подарунки, фірмовий мерч, фудкорт і спеціальні розваги для дітей і дорослих.

21 крафтова броварня

На фестивалі будуть представлені такі пивоварні як Var Var Brewery, VOLTA Brewery, MUZA Brewery, Броварня Гонір, Strange Toys Brewery, Gonzo Brewery, Kyiv Local Brewery, SHO Brewery, Блукач, DUMA, UNDERWOOD, Hoppy Hog Family Brewery, Malle brewery, пивоварня "Правда", Київська мануфактура пива, 2085, Rebrew Brewing Company, CITADEL Brewpub, Red cat brewery, HREW BREW та Markel Brewery. Вони пропонуватимуть сотні сортів та стилів пива, включно з класичними, сезонними релізами та новинками.

Дегустації та живі пивні розмови

Окремий блок фестивалю — про глибше розуміння того, що саме ми п’ємо. На GARDEN BEER WEEKEND #5 працюватиме мала сцена, яка щодня збиратиме поціновувачів крафту на дегустації, лекції та відкриті обговорення. Зокрема, разом з Володимиром Ямковим ("Київська мануфактура пива") на лекції "Пиво чи не пиво?" дізнаєтеся про стилі та поширені помилки у сприйнятті пива, а також скуштуєте три досить незвичні сорти, які не схожі на пиво ні за смаком, ні за зовнішнім виглядом; менеджерка ТС Плюс (Wine Time) Ксенія Литвинюк розповість про роль жінок у пивній галузі; а Сергій Гойко, головний пивовар-технолог DUMA, та Ярослав Солодкий, маркетинг директор DUMA, поділяться знаннями про те, як з’являються унікальні смаки пива.

Про різні сорти пива, навіть безалкогольного, дізнатися та оцінити на практиці можна буде на різних дегустаціях від директора Red Cat Brewery Юрія Заболотного, пивного сомельє та автора блогу BEERGUIDE Олега Романенка, засновника броварні Citadel Brewery та співзасновника броварні 2085 Назара Дребота, пивних блогерів BEERГИЧКА Оленки та Олександра.

Не обійдеться і без панельних дискусій про пиво, а також конкурсів — зможете відрізнити різні сорти на смак?

Музична програма

Молоді гурти, сольні артисти й діджеї відкриватимуть кожен день фестивалю, представляючи нову хвилю української музики. А завершуватимуть дні добре знані кожному хедлайнери, що представляють різні покоління української сцени.

— П’ятниця, 27 червня — гурт "ТАК А ШО ТИ?", відомий своїми запальними вечірками. Olvipmiss, XXV кадр і NOVIK міксуватимуть золоті треки 80-х, 90-х і 2000-х — від караоке-бенгерів до танцювальної класики.

Разом з тим малу сцену запалять: Teruko, Vara, Moona Loa та Feerica.

— Субота, 28 червня — EL Kravchuk, культовий поп-артист 90-х і 2000-х, чий репертуар охоплює одразу кілька музичних епох. Головний неоромантик українського шоу-бізнесу, який вміє поєднувати ностальгічні нотки із сучасними ритмами.

Окрім цього, в суботу вперше із сольним концертом виступить Yarem4uk, відомий такими роботами як "Робота не вовк", "По 50", "Пиво". Також ви зможете послухати Arnaby, askwhen, MBY, Sanya Dymov, "Після Дощу".

— Неділя, 29 червня — Віктор Павлік — народний артист України, голос якого знайомий кожному українцеві, автор десятків хітів і вічних пісень: "Ти подобаєшся мені", "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень" та інших, — а також Дядя Жора — головний Дядя країни, шоумен, ведучий, артист із яскравою харизмою, фірмовим гумором і власним музичним стилем.

Компанію їм на сцені цього дня складуть: Dimitri, Marsel. G, Emuna, PURÁ та Я,Тоня.

Розваги для всіх: від аркад до тенісу

Фестиваль охоплює велику територію культурного простору "В’ЯВА". Окрім пивного і музичного контенту, на гостей чекає:

— спортивна зона з настільним тенісом, аерохокеєм, футболом, настільними картковими іграми, шахами;

— ігрова зона з ретро-автоматами: Mortal Kombat, Sonic, Pac-Man;

— дитяча зона з м’якою локацією для найменших та великим деревʼяним драконом, який можна досліджувати, для старших дітей;

— зони відпочинку з гамаками, шезлонгами й окремими просторами для великих компаній;

— пивні конкурси та розіграші, за які гості зможуть отримати різні приємні призи;

— Beer Pong — класична гра для тих, хто хоче трохи суперництва, драйву і сміху між келихами пива;

— фудкорт із кухнею, яка створена для пивного фестивалю: снеками, грилем, карасями, мідіями. А також піцею, бургерами, салатами та іншим;

— майстер-класи по розмальовці келихів від партнерів фестивалю ArtsGard та Сoncept Glass;

— фотобудка, щоб ви могли закарбувати цей вікенд літа на все життя;

— фотозони та творчі виставки.

Адреса:

Культурний простір "В’ЯВА" — ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1 (головний вхід, праворуч до оранжереї).

Безпека:

Поруч знаходяться три укриття (павільйони №1, 5, 13), а також станція метро "Виставковий Центр". У разі повітряної тривоги захід буде призупинено — безпека понад усе.

Підтримка ЗСУ:

Культурний простір проводить заходи з метою зібрати гроші на допомогу українським військовим, а саме на потреби підрозділу ГУР.

Квитки на всі події на сайті.

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