Харчишин в емоційному відео наголосив на важливій ролі культури та ідентичності

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин у себе на сторінці опублікував емоційне відео, в якому звернувся до українців. Співак записав його дорогою з концерту, який відбувся в рамках благодійного туру Україною, де "Друга Ріка" разом зі своїми колегами — гуртом KOZAK SYSTEM та співачкою Мартою Липчей — збирають кошти на FPV-дрони.

У своєму дописі Валерій підняв важливу тему культурної самобутності, яка формує нашу спадковість і усвідомлення себе як частини нації. "На жаль, війну за ідентичність, яка починається з мови, культури та з того, що ми споживаємо, ми ворогу свідомо чи несвідомо програвали протягом кількох останніх десятиліть.

Адже саме з розуміння, хто ми й за що воюємо, починається довготривалий шлях до перемоги, з'являється усвідомлення себе як носія культурної спадщини, як спадкоємця багатовікових традицій, історії та частини соціуму, який формує сучасну українську культуру. На цьому закінчується малорос та народжується українець, як частина нації", — зазначив артист.

Лідер "Другої Ріки" наголосив, що ця війна ведеться не лише проти конкретного прошарку свідомих патріотів, вона йде на загальне знищення: "Подорожуючи Україною і світом, я переконався в існуванні українців і співчуваючих, які вважають, що нинішня війна — це війна не росії проти України, а путіна з Байденом та ЄС, або того ж путіна з націонал-патріотичними українцями та з тими, що раптом прокинулися, згадавши своє ім’я, визначившись в ідентичності…

Ми ж розуміємо, чи маємо розуміти, що війна ведеться путіними і поганими росіянами не проти конкретної групи наших громадян, а має на меті загальне і повне знищення всього українства. Це екзистенційна війна ідентичності — наш народ бореться аби культурно, ментально і географічно бути українцями на своїй землі".

Публікація Валерія у facebook

"Від нас з вами залежить, як швидко ми поборемо цю "пандемію", адже боротьба триває у кожному з нас: чи викорінимо у собі москаля, чи подолаємо залежність від північного культурного лиха, чи сформуємо у собі монументальну історичну памʼять та імунітет на толерування та прощення хорошим москалям, чи згадаємо себе, хто ми є і чи усвідомимо свою ідентичність…

Лише від нас залежить чи буде у нас країна і, чи буде вона нашою… Знищуйте у собі москаля, як злоякісну хворобу, викорінюйте усі ментальні та культурні кацапські метастази. Перемігши ворога у собі, переможемо і зовні", — закликав Валерій.

Також нещодавно гурт "Друга Ріка" у себе на сторінці, звітуючи про передачу останньої частини з 350 FPV-дронів, гроші на які музиканти зібрали протягом туру США, Канадою, Німеччиною та Польщею, зазначив, що зовсім скоро повідомить про результати благодійного туру Україною.