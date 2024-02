Kadnay стане спеціальним музичним гостем вар’єте-шоу "Рояль"

Фірмове шоу Caribbean Club — вар’єте «Рояль» — продовжує дивувати музичними гостями. 26 січня до перформансу доєднається гурт Kadnay. На вар’єте «Рояль» талановиті й харизматичні артисти презентують свої хіти в новому прочитанні.

Також на січень та лютий Caribbean Club готує гостями й інші улюблені заходи. Серед них: гучне повернення — «Карибські вечорниці» й комедійні вистави театру «Чорний Квадрат». Детальніше про ці та інші події — в добірці.

26 січня, 2, 9, 16, 23 лютого: вар’єте «Рояль» у форматі дінер-шоу

26 січня гостей Caribbean Club чекає особливе шоу вар’єте «Рояль». Адже спеціальними гостями видовищного заходу стануть музиканти гурту Kadnay. Артисти потішать гостей чуттєвим і водночас потужним live-виступом: вони представлять свої хіти в нових аранжуваннях та новому прочитанні.

У січні й лютому Caribbean Club продовжить виступи легендарного вар’єте «Рояль» у форматі справжнього дінер-шоу. Гостей чекає не тільки захопливий музичний перформанс для дорослих, а й вишукана вечеря. Смачні закуски та келих вина/просекко будуть включені у вартість квитка.

2, 9, 16, 23 лютого традиційно гостею шоу стане Lida Lee — українська співачка, відкриття року «YUNA-2021» та засновниця волонтерського штабу.

Частину прибутку з вар’єте-шоу «Рояль» спрямують на потреби ЗСУ.

27 січня, 3, 10 та 17 лютого: «Карибські вечорниці»

Caribbean Club повертає свої культові танцювальні суботи — «Карибські вечорниці». Драйв та яскраві враження під час культових івентів забезпечать кавер-бенд із хітами з усіх куточків світу й незмінний супердіджей DJ Mustafaev.

Завітайте на «Карибські вечорниці» за потужним зарядом позитивної енергії, живою музикою, улюбленими піснями та запальними танцями.

27 та 31 січня, 3, 7, 10, 14, 17 та 21 лютого: вистави театру «Чорний Квадрат»

Вистави театру-студії «Чорний Квадрат» — це завжди про пристрасть, ефектність, життєву мудрість та, безперечно, тонкий гумор.

По середах та суботах артисти театру заряджатимуть гостей позитивом під час таких постановок: 27 січня — «Попередні пестощі», 31 січня — «9,5 хвилин До та Після сексу», 3 лютого — «Ідеальна зброя пристрасті», 7 лютого — «Свінгери або…», 10 лютого — «Новорічний кекс», 14 лютого — «Роздягайся — будемо… говорити!», 17 лютого — «Хто кого хоче?», 21 лютого — «Шукаю чоловіка на кожен день», 24 лютого — «Дві смужки або подвійна суцільна любові», 28 лютого — «Тестостерон або Пір Духа».

Вистави виконуються українською мовою. Опис кожної вистави можна знайти на сайті.

28 січня: концерт MARI CHEBA

Співачка Mari Cheba готує на кінець січня великий сольний концерт. На ньому лунатимуть не лишень улюблені прихильниками пісні. Під час виступу артистка презентує новий сингл «Тягне» і в компанії слухачів відсвяткує свій День народження в Caribbean Club.

Під час концерту пройде благодійний аукціон. Усі зібрані на ньому кошти спрямують на потреби ЗСУ.

8 лютого: концерт MARI SINGS LOUIS, присвячений Луї Армстронгу

У лютому в Caribbean Club відбудеться прем’єра джазового концерту MARI SINGS LOUIS. На ньому пролунають хіти видатного джазмена Луї Армстронга у новому виконанні. Пісні справжньої музичної легенди заспівають Марі Жигінас та хор FINGERS.

15 лютого: Aniko Dolidze Big Band з романтичною програмою «Для Закоханих»

Джаз та романтична й затишна атмосфера Caribbean Club — ідеальне комбо для романтичного вечора. 15 лютого на сцену закладу вийде Aniko Dolidze Big Band — джазовий оркестр на чолі з єдиною в Україні жінкою бенд-лідеркою Аніко Долідзе.

Під час їхнього концерту прозвучить особлива романтична колекція джазових пісень: «My one and only love», «Love is here to stay», «Lullaby of birdland», «Time after time», «Every time we say goodbye» та інші.

25 лютого: Dislocados In Love

25 лютого єдиний в Україні сальса-оркестр DISLOCADOS зіграє гостям Caribbean Club відомі пісні про любов із присмаком спекотних тропіків.

Цього вечора володарі престижної премії Independent Music Awards вражатимуть слухачів романтичним саундом, тож готуйтеся наповнювати серця коханням.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.