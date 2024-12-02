Казка-рок від "Давньої Казки": ремейк пісні "Зима" відкриває новий етап у творчості гурту

Гурт "Давня Казка", який понад десять років є улюбленцем публіки на Волині, виходить на всеукраїнський рівень. Колектив, відомий за унікальним стилем "казка-рок", що поєднує рокові мотиви з автентичними українськими мелодіями, презентує оновлену версію пісні "Зима". Послухати пісню можна на музичних платформах за посиланням.



Створена ще 2013 року Євгеном Чепілем, композиція отримала нове звучання завдяки співпраці із жіночим квартетом NOTA NEO та підтримці лейбла VeStern Music.

Незабаром гурт випустить кліп на ремейк "Зими", який передасть справжній зимовий вайб і відобразить найтепліші моменти цієї холодної пори року.

Історія створення пісні

Пісня "Зима" з’явилася під час морозного вечора, коли Євген Чепіль, працюючи діджеєм у луцькому клубі, разом із друзями вийшов надвір пограти в сніжки перед початком вечірки. Дівчата, які йшли до клубу в легких спідницях, стали натхненням для іронічної, але теплої пісні-нагадування про важливість берегти здоров’я взимку.

"Зима" довго чекала свого часу, поки акордеоніст гурту Михайло Дудай не запитав у Євгена, чи є в запасі авторські пісні для різноманітності репертуару. Перед концертом у луцькому пабі Євген буквально написав другий куплет на серветці. Вже за пів години гурт представив пісню публіці, і вона одразу полонила слухачів теплою атмосферою та щирістю виконання.

Нове життя композиції

На концерті пам’яті Євгена Чепіля гурт разом із жіночим квартетом NOTA NEO виконав "Зиму", отримавши захоплені відгуки слухачів. Це стало поштовхом до співпраці з лейблом VeStern Music, який запропонував створити ремейк композиції.

Оновлена версія "Зими" поєднує сучасне аранжування, яскраві вокальні партії NOTA NEO та енергію нових учасників гурту. У записі ремейку дебютують вокаліст і гітарист Богдан Лукашук, барабанщик Олексій Криворучко та тромбоніст Влад Бухонін.

Меседж композиції: краса в душі й тепло в серці

"Зима" — це гумористична й тепла композиція, яка нагадує про турботу про здоров’я взимку. Водночас, вона наповнена атмосферою зимових свят, дитячої радості й ностальгії.

Музиканти гурту зазначають: "Наша пісня нагадує, що краса — це не тільки зовнішнє, а й те, що в душі".

Михайло Дудай, акордеоніст гурту: "Для мене "Зима" завжди буде особливою. Це нагадування про ті моменти, коли Женя прямо перед концертом дописав другий куплет, і ми вперше зіграли її для публіки. Ця пісня — частина нашої історії".

Про гурт

Гурт "Давня Казка" з 2007 року популяризує українську пісенну спадщину, об’єднуючи традиції та сучасність. Колектив створив унікальний стиль "казка-рок", який поєднує рокові мотиви з автентичними українськими мелодіями. Заснований на Волині, гурт залишається вірним своїй місії — відроджувати забуті мелодії та відкривати українську музику для нових слухачів.

У 2022 році гурт провів благодійний тур Італією, де їхня музика підкорила серця сотень слухачів. Концерти допомогли зібрати понад 20 000 євро на потреби ЗСУ, а теплий прийом італійської публіки надихнув музикантів рухатися далі.

"Що ж, Італію підкорили, а тепер треба на рідній землі про себе серйозно заявити, бо Волинь нам тепер тісна", — із гумором зауважують музиканти.

Тож наразі гурт відкриває новий етап у творчості, прагнучи розширити аудиторію за межами рідної Волині та показати слухачам по всій країні всю красу українського казка-року.

Слухати пісню «Зима» на музичних платформах.

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