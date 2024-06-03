KIKO MILANO презентує одночасно три нові колекції

Італійський косметичний бренд KIKO MILANO до літа презентує одразу декілька нових гучних колекцій, запрошуючи жінок поринути у світ розкоші та краси епохи регентства з серіалу “Бріджертони”, поніжитись в останніх променях італійського сонця та поекспериментувати з кольорами губних помад від амбасадорки бренду Емми Робертс.

Золоті спалахи (GOLD REFLECTIONS)

Нова літня колекція натхненна заходами сонця на італійському узбережжі. Ефективні й стійкі формули з SPF, свіжі цитрусові ноти та чуттєві текстури, теплі тони з глянсовим або оксамитовим фінішем підкреслять засмагу.

До колекції увійшли: бронзер, палітра тіней, тональна пудрова основа, рум’яна, пудровий хайлайтер, подвійний стік з матовим бронзером та хайлайтером, праймер, туш для вій, губні помади, блиски для губ, двосторонній елайнер для очей, рідкі тіні, бальзам для губ, олівець для губ, олівець для очей, сяючий живильний лосьйон для обличчя і тіла, кісточка для макіяжу та сумочка для косметики.

Елегантна упаковка в теплих білих і насичених золотих тонах, наче знімок, що зобразив всю пишність заходу сонця і моря, що коливається під подихом вітру в чудовий час доби.

Бріджертони (BRIDGERTON)

У співпраці з Netflix вийшла лімітована колекція KIKO x Bridgerton, відмічаючи третій сезон однойменного серіалу. Колекція натхненна часами англійського регентства, а кожен продукт нагадує про популярний серіал Netflix та посилює індивідуальність Kiko Milano.

Лінійка складається з восьми спеціально створених продуктів із розкішними текстурами, перлинними та кришталевими акцентами та контрастними колірними блоками.

Розкішні, оксамитово-м’які, сяючі формули, кремові і пудрові текстури легко наносяться й розтушовуються, а різноманіття кольорів підкреслюють романтично-мрійливий образ у стилі естетики та кокетства найпопулярнішого серіалу Netflix. Такому макіяжу позаздрить сама леді Віслдаун!

Безмежні можливості (UNLIMITED DOUBLE TOUCH)

Цього року першим глобальним амбасадором бренду стала акторка Емма Робертс. І спільна рекламна кампанія за участі зірки “Американської історії жахів” представляє лімітовану колекцію губних помад “Безмежні можливості” (Unlimited Double Touch).

В лінійці представлено обмежену серію двоетапних рідких помад з шести додаткових відтінків, включаючи насичений червоний, темно-фіолетовий і м’який нюд, створених для вечірніх образів. Додавши ще шість варіантів кольорів, сама лінійка налічує 30 відтінків, пропонуючи варіанти для будь-якого випадку.

Помада наноситься в два етапи: спочатку - стійка помада, яка забезпечує стійкість кольору до 16 годин і швидке висихання, а потім - безбарвна база, яка діє як блиск.

Колекції вже доступні у фірмових магазинах Kiko Milano та на INTERTOP.UA.