Концерт Макса Барських просто неба в Osocor Residence

Після гучного концерту Макса Барських у столичному Палаці спорту для 10 тис шанувальників із шоу "Зорепад. На біс", музикант виступить просто неба в Osocor Residence. Open Air артиста запланований на 23 серпня.

У рамках концерту діятиме благодійна ініціатива співака meet & greet, завдяки якій кожен охочий зможе, придбавши спеціальний квиток-донат у розмірі 5 тис грн, не тільки зустрітися з артистом, зробити фото та взяти автограф, а й допомогти українським захисникам.

100 відсотків прибутку від ініціативи буде спрямовано на цільові потреби ЗСУ.

Незмінно щирий та щедрий на прояв найглибших почуттів співак підготував для слухачів особливий репертуар, який вони буквально знають на пам’ять. Саме ці пісні понад 15 років є символом такої бажаної, особливо сьогодні, творчої стабільності.

Але й нові хіти артиста з першого україномовного альбому "Зорепад", який уже став бестселером, глядачі співають у форматі великого багатотисячного караоке в кожному місті в рамках благодійного концертного туру музиканта.

Подія, яку неможливо пропустити, адже її в буквальному сенсі довелося чекати рік!

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Kвитки: http://surl.li/tajegt