"Краса чи маркетинг?": топ-процедури, на які марно витрачати гроші

У гонитві за молодістю та сяючою шкірою ми часто піддаємося емоціям: заманливі білборди, знижки у соцмережах і обіцянки "мінус 10 років за один сеанс" можуть підштовхнути до поспішного рішення. Але чи всі процедури дійсно працюють? І чи варто платити за "революційний метод", який може виявитися лише рекламним трюком?

За гучними назвами та обіцянками іноді стоїть лише маркетинг. І замість омолодження ви можете отримати асиметрію, набряки та рубці. Як розпізнати небезпечні методи та правильно доглядати за своєю шкірою — пояснює відомий пластичний хірург Дмитро Березовський, головний лікар та засновник Docber Clinic.

Чому косметологія перетворилася на ринок "ілюзій"

Сучасна індустрія краси росте шаленими темпами. На ринку з’являються десятки "нових" процедур щороку, і більшість з них супроводжуються агресивною рекламою. Проте за яскравими назвами часто криються методи, що не мають ані достатньої наукової бази, ані довготривалого ефекту.

"Косметологія має колосальний потенціал, — каже Березовський. — Але надмірна комерціалізація перетворює її на індустрію швидких обіцянок. Це створює ілюзію, що будь-яка ін’єкція чи апаратне втручання автоматично подарують молодість. Насправді ж без системного підходу очікуваний результат часто не настає".

Краса як стратегія, а не експеримент

Лікар радить сприймати косметологію не як "чарівну кнопку", а як частину довгострокової стратегії догляду за собою. Це не поле для небезпечних експериментів. В основі — регулярність і грамотний підбір процедур, які відповідають віку, стану шкіри та способу життя.

Серед базових і справді дієвих кроків:

Професійне очищення шкіри та пілінги. Вони допомагають позбутися ороговілих клітин і підсилюють ефект кремів.

Мезотерапія і біоревіталізація. Введення гіалуронової кислоти чи вітамінних коктейлів дійсно покращує тонус шкіри, але лише тоді, коли підібрано правильний препарат.

Лазерні технології. Вони ефективно працюють із пігментацією та першими ознаками старіння, але потребують курсу процедур й професійного обладнання.

Ін’єкції: коли "чарівна голка" не завжди доречна

Ін’єкційні процедури популярні, бо обіцяють швидкий результат. Але саме тут виникає найбільше ризиків.

"Найбільша помилка — робити ін’єкції без урахування індивідуальних особливостей, — підкреслює Березовський. — Наприклад, пацієнтам із вираженими набряками використання певних філерів може лише погіршити ситуацію. А ліполітики, які рекламують як засіб "розчинення жиру", іноді призводять до небажаних ускладнень".

Зверніть увагу на мінуси ліполітиків:

Ліполітики викликають локальне запалення у жировій тканині. Замість зменшення кількості клітин формується фіброз і рубцювання. Тобто жир залишається, а тканини стають щільними і нерівними.

Високий ризик хронічного запалення, асиметрій, ущільнень, які потім важко коригувати навіть хірургічно.

Чому це не альтернатива ліпосакції. Кількість жирових клітин у тілі стабільна, і єдиний ефективний метод їх зменшення — фізичне видалення (наприклад, мікроліпосакція).

Лікар наголошує: у косметології немає універсального рішення. Те, що чудово "спрацювало" у подруги чи блогерки, може бути абсолютно шкідливим у вашому випадку.

Тип шкіри має значення: поради від експерта

Товста шкіра: жирна, пориста — уникайте філерів, апаратів SMAS. Краще — пілінги і мікроголковий RF-ліфтинг для очищення і еластичності.

Тонка шкіра: суха, з дрібними зморшками — більше зволоження: біоревіталізанти, полі­нуклеотиди, колагеностимулятори. Апаратні методики — дуже обережно.

Для всіх: полінуклеотиди як "будівельний матеріал", плазмотерапія для кольору й вирівнювання, механічна дермабразія для постакне — універсальні рішення.

Мода проти науки

Б’юті-ринок майстерно грає на бажанні людей виглядати молодше. Яскраві ролики у TikTok, інфлюенсери, які розповідають про "диво-укол" чи "новий апарат", створюють тренди, що швидко підхоплюються масами.

"Перш ніж погоджуватися на процедуру, запитайте лікаря про наукові дослідження, можливі ускладнення та чи підходить вона саме вам. Лише такий підхід перетворить косметологію з ринку ілюзій на інструмент реальної турботи про себе. І головне: звертайтеся лише до перевірених фахівців", — резюмував Дмитро Березовський, головний лікар та засновник Docber Clinic.

Детальніше про правильний догляд та процедури для шкіри дивіться у відео Дмитра Березовського

ТОВ "Клініка Докбер". Рішення Міністерства охорони здоров`я України про видачу ліцензії від 11.10.2023 № 1774.