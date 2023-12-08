Сайрус у сукні з вирізом для бюстгальтера притулилася до дзеркала, плити і ліфту

Американська співачка Майлі Сайрус ніколи не цуралася відвертих луків. Вкотре вона довела це, серією фото у своєму Instagram.

На них королева епатажу попозувала у сукні з величезним вирізом спереду, який оголив її бюст та живіт. Прикрити принади зірка вирішила чорним бюстгальтером та мереживом.



Майлі використовує плиту не за призначенням, зате виходять ефектні фото фото з Instagram Майлі Сайрус

Співачка покрасувалася і в ліфті фото з Instagram

Реклама:

Сайрус і до дзеркала притулилася для цікавого кадру фото Instagram Майлі Сайрус

До речі, Сайрус нині вперше за понад 10 років має темний колір волосся. Зірка, чий природній відтінок – темно-русявий, пофарбувалася в блондинку ще на початку активної кар’єри.

Нагадаємо, молодша сестра Майлі Ноа Сайрус наслідує її не лише в музиці. Дівчина також має на своєму рахунку епатажні витівки, які не боїться демонструвати в мережі.