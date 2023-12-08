Сайрус у сукні з вирізом для бюстгальтера притулилася до дзеркала, плити і ліфту
Американська співачка Майлі Сайрус ніколи не цуралася відвертих луків. Вкотре вона довела це, серією фото у своєму Instagram.
На них королева епатажу попозувала у сукні з величезним вирізом спереду, який оголив її бюст та живіт. Прикрити принади зірка вирішила чорним бюстгальтером та мереживом.
До речі, Сайрус нині вперше за понад 10 років має темний колір волосся. Зірка, чий природній відтінок – темно-русявий, пофарбувалася в блондинку ще на початку активної кар’єри.
Нагадаємо, молодша сестра Майлі Ноа Сайрус наслідує її не лише в музиці. Дівчина також має на своєму рахунку епатажні витівки, які не боїться демонструвати в мережі.
Приєднуйтесь до дискусії