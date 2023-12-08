Сайрус у сукні з вирізом для бюстгальтера притулилася до дзеркала, плити і ліфту

Тетяна Сухачова 8 грудня 2023, 13:52

Американська співачка Майлі Сайрус ніколи не цуралася відвертих луків. Вкотре вона довела це, серією фото у своєму Instagram.

На них королева епатажу попозувала у сукні з величезним вирізом спереду, який оголив її бюст та живіт. Прикрити принади зірка вирішила чорним бюстгальтером та мереживом.

Майлі використовує плиту не за призначенням, зате виходять ефектні фото

Майлі використовує плиту не за призначенням, зате виходять ефектні фото

фото з Instagram Майлі Сайрус
Співачка покрасувалася і в ліфті

Співачка покрасувалася і в ліфті

фото з Instagram

Сайрус і до дзеркала притулилася для цікавого кадру

Сайрус і до дзеркала притулилася для цікавого кадру

фото Instagram Майлі Сайрус

До речі, Сайрус нині вперше за понад 10 років має темний колір волосся. Зірка, чий природній відтінок – темно-русявий, пофарбувалася в блондинку ще на початку активної кар’єри.

Нагадаємо, молодша сестра Майлі Ноа Сайрус наслідує її не лише в музиці. Дівчина також має на своєму рахунку епатажні витівки, які не боїться демонструвати в мережі.

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