Молодість, яка повертається: чи всі підтяжки обличчя "працюють" однаково

Хірургічний SMAS-ліфтинг діє на глибинному рівні та повертає молодість на 10–15 років без втрати природності. Саме його обирають голлівудські зірки, моделі та політики — бо він дає не просто видимий, а довготривалий і природний ефект.

Популярний сьогодні MACS-ліфтинг також покращує контури обличчя й зменшує ознаки старіння, проте не гарантує "молодість" на роки вперед.

Чим SMAS-ліфтинг відрізняється від інших методів? І чому саме він став "золотим стандартом" у світі пластичної хірургії — пояснює відомий пластичний хірург Дмитро Березовський, головний лікар та засновник Docber Clinic.

Що таке хірургічний SMAS — і чому саме він?

"SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System) — це ключова структура для підтримки молодості шкіри обличчя. Це найглибший шар, який відповідає за основну архітектуру нашого обличчя. З віком цей шар слабшає, що призводить до опущення тканин, брилів, обвисання щік і втрати чіткості лінії підборіддя", — пояснює пластичний хірург Дмитро Березовський, який багато років працює з найскладнішими випадками вікових змін.

Фахівець розповів, що хірургічний SMAS-ліфтинг — це не просто "натягнути шкіру": "Під час операції я використовую світову методику з власними удосконаленнями: пропрацьовую пошарово всі глибокі структури обличчя та усуваю ознаки старіння на кожному рівні, включно SMAS-рівень".

Пластичний хірург підкреслив, що саме таке глибоке втручання дозволяє досягти вираженого, довготривалого ефекту омолодження. Зокрема, відновлюється природна чіткість овалу обличчя, значно зменшуються зморшки та усувається провисання тканин не лише в середній та нижній третині обличчя, але й на шиї.

Іншими словами: це як перешити внутрішню основу обличчя — а не просто підтягнути "наволочку на подушці". І саме це дає ефект, який зберігається в середньому 11 років.

Для порівняння: поверхнева техніка MACS-ліфту (Minimal Access Cranial Suspension Lift), який використовується у багатьох українських клініках, забезпечує результат лише на 3-4 роки, тому робити таку інвестицію у себе не вигідно.

"Мій багаторічний досвід показує, що, незважаючи на меншу інвазивність, MACS-ліфт часто не забезпечує того рівня підтягнення та, головне, тієї тривалості результату, на які розраховують мої пацієнти з помірними та вираженими віковими змінами", — каже засновник Docber Clinic.

Авторська методика — менше травм, більше омолодження

У Docber Clinic пластичний хірург Дмитро Березовський виконує хірургічний SMAS-ліфтинг за авторською методикою, яка базується на світових принципах, але вдосконалена для більш тривалого результату, а також комфортної та безпечної реабілітації:

Замість великого відшарування шкіри — лише необхідне.

Доступ до глибоких шарів здійснюється через невеликі підшкірні канали.

Власний реабілітаційний протокол, що дозволяє швидше повернутися до нормального життя.

"Ми не просто оперуємо — ми супроводжуємо людину на кожному етапі. І це головне. Бо справжня краса — це ще й комфорт", — каже Дмитро Березовський.

Ефект, що вражає

Результати після хірургічного SMAS-ліфтингу в Docber Clinic говорять самі за себе:

Виражене підтягнення шкіри.

Повне відновлення чіткого овалу обличчя та виразної лінії підборіддя.

Значне зменшення носогубних складок та усунення брилів.

Розгладження дрібних зморшок та помітне зменшення глибоких.

Суттєве покращення контурів шиї, усунення "тяжів".

Молодість ближче, ніж здається

У всьому світі хірургічний SMAS-ліфтинг визнано золотим стандартом хірургічного омолодження, зокрема в США та Європі. Проте в Україні досі не кожен хірург володіє цією складною методикою на 100%. Вона вимагає глибоких анатомічних знань, досвіду і точності.

Саме тому вибір клініки має значення. У Docber Clinic ви отримуєте не просто процедуру, а результат, підтримку і впевненість.

"У нас хірургічний SMAS-ліфтинг — це не просто про "зміну" віку. Це про той образ, в який ви закохаєтесь", — переконаний Дмитро Березовський.

ТОВ "Клініка Докбер". РішенняМіністерства охорони здоров`я України про видачу ліцензії від 11.10.2023 № 1774.