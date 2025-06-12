Молодість, яка повертається: чи всі підтяжки обличчя "працюють" однаково
Хірургічний SMAS-ліфтинг діє на глибинному рівні та повертає молодість на 10–15 років без втрати природності. Саме його обирають голлівудські зірки, моделі та політики — бо він дає не просто видимий, а довготривалий і природний ефект.
Популярний сьогодні MACS-ліфтинг також покращує контури обличчя й зменшує ознаки старіння, проте не гарантує "молодість" на роки вперед.
Чим SMAS-ліфтинг відрізняється від інших методів? І чому саме він став "золотим стандартом" у світі пластичної хірургії — пояснює відомий пластичний хірург Дмитро Березовський, головний лікар та засновник Docber Clinic.
Що таке хірургічний SMAS — і чому саме він?
"SMAS (Superficial Musculo-Aponeurotic System) — це ключова структура для підтримки молодості шкіри обличчя. Це найглибший шар, який відповідає за основну архітектуру нашого обличчя. З віком цей шар слабшає, що призводить до опущення тканин, брилів, обвисання щік і втрати чіткості лінії підборіддя", — пояснює пластичний хірург Дмитро Березовський, який багато років працює з найскладнішими випадками вікових змін.
Фахівець розповів, що хірургічний SMAS-ліфтинг — це не просто "натягнути шкіру": "Під час операції я використовую світову методику з власними удосконаленнями: пропрацьовую пошарово всі глибокі структури обличчя та усуваю ознаки старіння на кожному рівні, включно SMAS-рівень".
Пластичний хірург підкреслив, що саме таке глибоке втручання дозволяє досягти вираженого, довготривалого ефекту омолодження. Зокрема, відновлюється природна чіткість овалу обличчя, значно зменшуються зморшки та усувається провисання тканин не лише в середній та нижній третині обличчя, але й на шиї.
Іншими словами: це як перешити внутрішню основу обличчя — а не просто підтягнути "наволочку на подушці". І саме це дає ефект, який зберігається в середньому 11 років.
Для порівняння: поверхнева техніка MACS-ліфту (Minimal Access Cranial Suspension Lift), який використовується у багатьох українських клініках, забезпечує результат лише на 3-4 роки, тому робити таку інвестицію у себе не вигідно.
"Мій багаторічний досвід показує, що, незважаючи на меншу інвазивність, MACS-ліфт часто не забезпечує того рівня підтягнення та, головне, тієї тривалості результату, на які розраховують мої пацієнти з помірними та вираженими віковими змінами", — каже засновник Docber Clinic.
Авторська методика — менше травм, більше омолодження
У Docber Clinic пластичний хірург Дмитро Березовський виконує хірургічний SMAS-ліфтинг за авторською методикою, яка базується на світових принципах, але вдосконалена для більш тривалого результату, а також комфортної та безпечної реабілітації:
- Замість великого відшарування шкіри — лише необхідне.
- Доступ до глибоких шарів здійснюється через невеликі підшкірні канали.
- Власний реабілітаційний протокол, що дозволяє швидше повернутися до нормального життя.
"Ми не просто оперуємо — ми супроводжуємо людину на кожному етапі. І це головне. Бо справжня краса — це ще й комфорт", — каже Дмитро Березовський.
Ефект, що вражає
Результати після хірургічного SMAS-ліфтингу в Docber Clinic говорять самі за себе:
- Виражене підтягнення шкіри.
- Повне відновлення чіткого овалу обличчя та виразної лінії підборіддя.
- Значне зменшення носогубних складок та усунення брилів.
- Розгладження дрібних зморшок та помітне зменшення глибоких.
- Суттєве покращення контурів шиї, усунення "тяжів".
Молодість ближче, ніж здається
У всьому світі хірургічний SMAS-ліфтинг визнано золотим стандартом хірургічного омолодження, зокрема в США та Європі. Проте в Україні досі не кожен хірург володіє цією складною методикою на 100%. Вона вимагає глибоких анатомічних знань, досвіду і точності.
Саме тому вибір клініки має значення. У Docber Clinic ви отримуєте не просто процедуру, а результат, підтримку і впевненість.
"У нас хірургічний SMAS-ліфтинг — це не просто про "зміну" віку. Це про той образ, в який ви закохаєтесь", — переконаний Дмитро Березовський.
ТОВ "Клініка Докбер". РішенняМіністерства охорони здоров`я України про видачу ліцензії від 11.10.2023 № 1774.