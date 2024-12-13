На замовлення шанувальників: "Друга Ріка" зіграє спеціальні концерти в Києві та Львові

В перші дні Нового 2025 року гурт "Друга Ріка", на музиці якого за 28 років виросло ціле покоління, зіграє два концерти зі спеціальною програмою "25 у 25". Виступи, квитки на які вже у продажу, відбудуться:

Особливість концертів полягає в тому, що сетлист музиканти побудують за вибором шанувальників. Залишити бажану композицію можна в коментарі до публікації за посиланням.

Фото: Катерина Дозморова

"Дива трапляються — і 1 та 11 січня пролунають пісні, які ви так чекали, а ми їх давно не грали! Щоб це стало реальністю, вам потрібно всього лише обрати улюблену пісню або декілька, залишити своє побажання у коментарях до анонсів, і ми зіграємо 25 пісень з найбільшою кількістю замовлень. І, звісно, зберемо донати на потреби ЗСУ" , — зазначають музиканти.

Музика "Другої Ріки" пронизує душу. Вона супроводжує прихильників на всіх етапах життя, надаючи сил у важкі моменти й додаючи енергії в радості. Кожна пісня лишає слід у серці та стає частиною особистої історії кожного, хто її слухає.

Для концертів "25 у 25" гості самі оберуть програму пісень: 1 та 11 січня прозвучать композиції, які стануть найпопулярнішими за заявками шанувальників гурту.

Які ж це будуть? Можливо улюблені хіти "П'ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Вже не сам", "Секрет", "Фурія"? Чи рідкісні для концертів "Другої Ріки" треки, такі як "Дощ", "Тільки любов", "Математика", "Не видавай", "Впусти мене", "Оксана", "Там де ти", "Мікрофони"? Незалежно від того, які треки потраплять до сетлиста, музиканти обіцяють, що цей концерт стане емоційною подорожжю, сповненою драйву, задоволення, пристрасті та ностальгії.







Концерти традиційно мають благодійну мету: під час заходів відбудеться аукціон з унікальними лотами та збір коштів на підтримку Збройних сил України. Завдяки своїм слухачам гурт уже зібрав понад 23 мільйони гривень на потреби військових.

"Підсумуємо рік, що минув, і разом розпочнемо Новий 25-й! Згадаємо 25 творів, написаних за понад 25 років. Подякуємо цим знайомим 25, а також підготуємось до нових 25, які, можливо, з'являться вже наступного року!" , — зауважив Валерій Харчишин.

"25 у 25" від "Другої Ріки" — чудова нагода залишити буденність, насолодитися зимовим вечором, впустити магію в своє серце і повірити, що все буде добре.

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