53-річна Кемпбелл у срібній сукні блиснула стегном на подіумі в Парижі
У Парижі триває Тиждень моди. Серед брендів, які цього сезону отримали підтримку не лише зіркових гостей, але і зіркових моделей – Celia Khritharioti. Участь у їхньому шоу взяла 53-річна Наомі Кемпбелл, яка раніше також дефілювала для Balmain.
Цього разу манекенниця продемонструвала сріблясту корсетну сукню з голими плечима та розрізом на стегні.
Нагадаємо, нещодавно Кемпбелл продемонструвала свої тренування у спортзалі.
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