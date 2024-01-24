53-річна Кемпбелл у срібній сукні блиснула стегном на подіумі в Парижі

Тетяна Сухачова 24 січня, 16:16

У Парижі триває Тиждень моди. Серед брендів, які цього сезону отримали підтримку не лише зіркових гостей, але і зіркових моделей – Celia Khritharioti. Участь у їхньому шоу взяла 53-річна Наомі Кемпбелл, яка раніше також дефілювала для Balmain.

Цього разу манекенниця продемонструвала сріблясту корсетну сукню з голими плечима та розрізом на стегні.

Кемпбелл блиснула стегном у сріблястій сукні

Кемпбелл блиснула стегном у сріблястій сукні

скрін з відео
корсетна сукня підкреслила декольте моделі
корсетна сукня підкреслила декольте моделі
скрін з відео

Нагадаємо, нещодавно Кемпбелл продемонструвала свої тренування у спортзалі.

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