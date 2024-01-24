53-річна Кемпбелл у срібній сукні блиснула стегном на подіумі в Парижі

У Парижі триває Тиждень моди. Серед брендів, які цього сезону отримали підтримку не лише зіркових гостей, але і зіркових моделей – Celia Khritharioti. Участь у їхньому шоу взяла 53-річна Наомі Кемпбелл, яка раніше також дефілювала для Balmain.

Цього разу манекенниця продемонструвала сріблясту корсетну сукню з голими плечима та розрізом на стегні.

Кемпбелл блиснула стегном у сріблястій сукні скрін з відео

корсетна сукня підкреслила декольте моделі скрін з відео

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Нагадаємо, нещодавно Кемпбелл продемонструвала свої тренування у спортзалі.