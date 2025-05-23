"Рекорди. 20 років" наживо: "Друга Ріка" зіграє два особливі концерти в Києві

Вже цими вихідними, 24 та 25 травня, гурт "Друга Ріка" зіграє два концерти просто неба в київських "Курені Концертні", присвячених 20-річчю культового альбому "Рекорди". Перший виступ — SOLD OUT, тож гурт зіграє ще додатковий концерт — квитки у продажу.

На своїх сторінках в соцмережах музиканти поділилися, як триває підготовка до концертів, опублікував атмосферні фото з репетицій.

Альбом "Рекорди", що побачив світ у 2005 році, став справжнім проривом для "Другої Ріки", сформувавши унікальний почерк гурту. Сьогодні, через два десятиліття, ці пісні не втрачають актуальності та звучать як символ цілого покоління.

У програмі 24 та 25 травня — улюблені хіти "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "Три хвилини", "П’ю з твоїх долонь", маловідомі композиції знакового альбому й не тільки, а також гурт готує музичний сюрприз.

Концерти обіцяють стати не лише атмосферною музичною зустріччю, а й соціальною подією з благодійною місією: під час шоу відбудеться аукціон на підтримку Збройних Сил України. На гостей чекатимуть унікальні лоти.

Улюблена музика, теплий київський вечір та добрі справи — все це вже цієї суботи та неділі просто неба.

Коли: 24 травня — SOLD OUT

25 травня — додатковий концерт

Де: Курені Концертні (Паркова дорога, 4)

Медіапартнери подій — радіостанція Хіт FM та музичний телеканал М1.

Квитки в продажу на сайті.

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