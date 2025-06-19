Що подивитись в Аліканте та як дістатись на крилах українських авіаліній

Через повномасштабну війну українська цивільна авіація була вимушена тимчасово опуститись на землю. Нині небо над Україною відкрите лише для військових.

Потреби у переміщенні закриваються наземним транспортом, однак українці все ще можуть скористатися вітчизняними авіалініями.

Так, українська авіакомпанія SkyUp обрала аеропорт Кишинева як найближчий міжнародний хаб до України. Наразі це єдина українська авіакомпанія, яка виконує регулярні рейси.

2023 року SkyUp Airlines отримала мальтійську ліцензію, яка дає їй змогу виконувати регулярні рейси в межах європейського повітряного простору.

Компанія активно працює над розширенням своїх маршрутів в різних куточках Європи. Зокрема у травні 2025 року відкрила новий маршрут до іспанського міста Аліканте, яке користується популярністю у туристів.

Як дістатись до Аліканте?

Долетіти до Аліканте можна з Міжнародного аеропорту Кишинів. SkyUp виконує рейси двічі на тиждень – щопонеділка та щоп’ятниці.

У компанії кажуть, що обрали саме ці дні, адже це дає можливість планувати подорож як на вихідні, так і на цілий тиждень.

Літак вилітає з Кишинева о 14:20 за місцевим часом (аналогічний до Києва), а прилітає о 17:10 за іспанським часом (або о 18:10 за Києвом).

З Аліканте літак вилітає о 18:10 та прибуває до Кишинева о 23:00 (такими чином час польоту становить 3:50 годин).

Ціни на квитки на липень до Аліканте починаються від 155 євро (7,4 тис. грн), а на кінець вересня можна взяти квиток за 75 євро (3,6 тис. грн).

З Аліканте квиток на липень коштує від 166 євро (8 тис. грн), а на кінець вересня – від 86 євро (4,1 тис. грн).

Крім цього, за додаткову плату можна докупити ще кілька опцій на рейс, як от багаж чи обід. В ручній поклажі можна перевозити одну сумку до 9 кг, але за доплату від 15 євро (720 грн) в багаж можна додати ще одну валізу, наприклад.

Обід можна придбати від 9 євро (430 грн) за SkyRolls та від 18 євро (870 грн) – за SkyBox (основна страва, салат та десерт).

Чому варто їхати в Аліканте?

Іспанія є однією з тих країн, де зручно відпочивати "як місцевий" – із повним зануренням в життя країни, частими прогулянками, шопінгом та обідами в ресторанах. Звісно, не забуваючи також і про пляжний відпочинок.

Відпочинок в Аліканте — це ідеальне поєднання моря, історії та іспанського колориту. Місто, розташоване на узбережжі Коста-Бланка, зачаровує своїм м’яким середземноморським кліматом, чистими пляжами, пальмовими алеями та затишною атмосферою.

Однією з головних визначних пам’яток Аліканте є замок Санта-Барбара, з якого відкривається прекрасний вид на місто.

У самому центрі Аліканте варто прогулятися вузькими вуличками Старого міста, щоб побачити ті самі яскраві будиночки, квітучі балкоти та відчути аромат кави з маленьких кав’ярень.

Також в Аліканте, як і загалом в Іспанії, неймовірно смачна кухня, справжня знахідка для гурманів. Тут можна скуштувати їхню традиційну паелью, безліч різних морепродуктів та відомі вина регіону.

Ввечері місто наповнюється нічним життям: відкривається бари, всюди грає музика, а узбережжя мерехтить яскравими вогнями.

Що подивитись біля Аліканте?

Біля Аліканте також розташовано багато цікавих туристичних локацій, міст та селищ. Так, у межах 50 км від Аліканте є прекрасне невелике місто Бенідорм, яке вразить своїми національними парками, пляжами та мальовничими екскурсіями.

У місті розвинена мережа оренди електричних велосипедів. Варто виділити кілька годин, покататися, насолодитись навколишніми видами та заїхати на один з оглядових майданчиків. Крім цього, варто обов’язково заїхати на пляж.

Трохи далі за Бенідормом розташоване селеще Алтеа – з невеликими білими будиночками. Це саме та Іспанія, яку часто уявляють собі туристи – вузькі вулиці, багато квітів, які створюють контраст на білому фоні та багато моря поруч.

Також варто відвідати місцеву іспанську виноробню та спробувати вино безпосередньо на його батьківщині. У такій місцевості Іспанія відкривається з нового боку, показуючи не лише море та пляжі, а й високі гори, пагорби, річки та багато зелені.

В іншому напрямку від Аліканте, в сторону аеропорту, розташоване містечко Ельче, де можна побачити великий пальмовий "сад" з його місцевими мешканцями – павичами.

Загалом, Іспанія доволі контрастна країна з широким спектром вражень для відпочивальників, тож кожен точно знайде собі щось до вподоби.