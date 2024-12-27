Сила духу і оптимізм: "Давня Казка" презентує пісню та кліп "Будьмо" про єдність українців

Український гурт "Давня Казка" презентує новий трек "Будьмо" та кліп до нього — історію, яка надихає на віру в краще навіть у найскладніші часи. Пісня стала музичним маніфестом незламності, гумору та оптимізму, який допомагає українцям триматися разом.

Слухайте пісню на стрімінгових платформах, дивіться кліп на неї і діліться своїми емоціями в соцмережах із хештегом #Будьмо.

У тексті композиції відображені знайомі кожному реалії: вимкнене світло, робота під звуки генератора, холодні квартири. Але головний меседж звучить чітко: "Нас не злякати, не зламати!".

Авторкою пісні стала сонграйтерка і співачка Bazhana, яка через свою музику нагадує: прості радощі життя, гумор і спільна підтримка здатні подолати будь-які труднощі.

"Ми написали цю пісню, щоб нагадати всім: навіть у найтемніші моменти ми разом, і разом ми — непереможні. Тож підспівуйте й не забувайте — усе буде окей!", — говорить соліст гурту Михайло Дудай.

Відео до пісні зняв відомий кліпмейкер Val Gonskiy (Валерій Погонський), який поєднав у відео креативність і глибокий емоційний посил.

Локації кліпу — квартири, під’їзд, паркінг і бомбосховище — створюють контраст між звичайним життям і викликами, з якими ми стикаємося сьогодні.

Кліп показує моменти з життя українців: несподівані перебої світла, робота при свічках, тривоги, які змушують переривати буденні справи і збиратися в укритті. Однак навіть у найскладніших умовах герої знаходять привід для радості: у бомбосховищі починається імпровізований концерт, де всі разом співають, донатять на ЗСУ і підтримують одне одного.

Фінальні кадри кліпу переносять глядача на дитячий майданчик, де діти граються поруч із муралом хлопчика, який запускає паперові літачки з написом: "Все буде Україна!". Малюки вигукують слова з приспіву: "Будьмо, гей! Все буде окей!", завершуючи кліп потужним емоційним акордом.

Про гурт "Давня Казка"

Гурт "Давня Казка" було засновано на Волині у 2007 році Євгеном Чепілем і Володимиром Дзьордзьо. Колектив створив свій унікальний стиль "казка-рок", що поєднує рокові мотиви з автентичними українськими мелодіями. Назва гурту натхненна твором Лесі Українки, а місія — відроджувати забуті пісні, як-от "Червона калина", "Смерека" чи "Листячко зелене", і робити їх близькими сучасним слухачам.

За роки творчості гурт зазнав численних змін у складі, зокрема через трагічні події, але завжди залишався вірним меті — популяризувати українську пісенну спадщину. Їхній стиль поєднує енергію сучасного року з щирістю і душевністю народної музики. Сьогодні "Давня Казка" активно працює над новими релізами, перевипускає свої пісні у сучасних аранжуваннях і продовжує відкривати українську музику для нових слухачів.

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