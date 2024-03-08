SOLMAR запустили весняний кампейн з Анною Трінчер у головній ролі

Український бренд базового одягу SOLMAR обʼєднався разом зі співачкою Анною Трінчер, щоби закликати всіх дівчат, які втомилися бути ідеальними в очах оточуючих, просто бути собою.

Щоби надихнути дівчат не зважати на знецінення й суспільні очікування, SOLMAR створили ролик, де використали кадри з сімейного архіву Ані Трінчер. У ньому показали шлях співачки від маленької дівчинки, що лише робить перші кроки на сцені, до впевненої в собі артистки, яка завжди обирає бути собою – легкою та спокусливою, грайливою та строгою, яскравою та щасливою, закоханою.

Усе це – про кожну дівчину, яка намагається бути зручною, але настав час їй знайти себе справжню. Дозволити собі лити сльози, коли боляче, сміятися на весь голос, коли радісно, ділитися емоціями, коли вони переповнюють.

«Дуже багато «треба» і «ти повинна» супроводжує жінок по життю. Головне ж – дослухатися до власних відчуттів і розуміти, чого ти насправді прагнеш. Присвячувати весь час сім'ї та дітям – це нормально.

Обирати кар’єрну реалізацію – теж окей. Втілювати в життя власні бізнес-ідеї паралельно з материнськими обов'язками, як це робила я, створюючи бренд Solmar – теж база. Пам'ятай, який би шлях ти не обрала – завжди залишайся собою», – каже Ольга Костецька, засновниця бренду SOLMAR.

Про бренд:

SOLMAR – український бренд базового одягу, що має мету позбавити дівчат дилеми «що ж сьогодні вдягти?» Головна фішка – великі палітри кольорів: наприклад, універсальну кофтинку чи футболку тут можна придбати більш ніж у 10 відтінках. Команда бренду прагне, щоби кожна дівчина мала якнайбільший вибір відтінків і могла зібрати свою perfect base.