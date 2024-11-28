"Співаючий ректор" Михайло Поплавський святкує 75-річчя

Сьогодні, 28 листопада, відзначає 75-річний ювілей дивовижна людина, яку, без применшення, любить та поважає не одне покоління українців. "Юний орел" української естради, незмінний ректор Київського національного університету культури та мистецтв, чуйний вчитель та харизматичний керівник, відвертий та оптимістичний – таким відомий нам Михайло Поплавський.

В цей особливий день пригадаємо, якими яскравими подіями вже відзначилося особисте та професійне життя ювіляра.

Заслужений діяч мистецтв України, Народний артист України, президент КНУКіМ, професор, повний кавалер ордена "За заслуги", лауреат національної премії "Людина року", співак, продюсер, телеведучий – хіба міг хлопчик з маленького села сподіватися, що його мрії здійсняться і він матиме успіх? Звісно, так. Бо змалечку Михайло вірив, що стане успішною людиною.

Спочатку він обрав профтехучилище та професію машиніста електровоза в шахті, а після служби в армії очолив районний будинок культури, звідки доля привела наполегливого молодого чоловіка в Київський інститут культури: у 1975 році він вступив на перший курс, а вже в 1993-му став наймолодшим ректором вишу.

Так почалася ера трансформації маловідомого освітнього закладу в надзвичайно популярний та впливовий університет, що дав потужний старт кар’єрам багатьох талановитих дівчат та хлопців.

Михайло Поплавський - студент ПТУ№25, м. Горлівка Донецької області

Для розбудови університету Поплавський пішов на сміливий та навіть епатажний для функціонера крок – він сам вийшов на сцену і заспівав.

Відтоді Михайло Михайлович випустив понад 50 барвистих кліпів, більше 200 різножанрових пісень та організував понад 150 масштабних концертних шоу, які збирали повні зали, а прізвисько "Юний орел" назавжди залишилось за Михайлом Поплавським.

44-річний Михайло Поплавський - наймолодший ректор країни. 1993 рік.

І він тримає марку: і в кадрі, і щоденно на роботі "співаючий ректор" виглядає бездоганно. І справа не тільки в ідеальному костюмі чи зачісці. Бути енергійним та сповненим сил Поплавському допомагають щоденні ритуали: сон при температурі 16-17 градусів, умивання холодною водою, екологічно чисті продукти з власної ферми, ніякого алкоголю, цигарок чи дурних думок.

Але найголовніше натхнення для Михайла Михайловича – це родина, у цьому році Поплавський став тричі дідусем, тож побажаємо ювіляру здоров’я, родинного затишку та щастя на довгі роки, і нехай яскравіше сяють запалені ним зірки!