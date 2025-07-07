СТЮАРДЕСА НАТАША РЯТУЄ МОНУ ЛІЗУ — Офіційний український трейлер

Дата старту: 17.07.2025

Країна: Франція, Бельгія

Студії: Studio TF1, Daï Daï Films, Pathé, Scope Pictures, Petite Panthère Productions, Logical Content Ventures

Жанр: комедія

Режисер: Ноемі Саґліо ("Янголи Ніцци", серіал "План "Випадковий звʼязок")

Актори: Каміль Лу ("Весілля тільки для своїх", "Життя на перемотуванні"), Дідьє Бурдон ("СуперАлібі"), Венсан Дедьєн, Ельза Зільберштейн ("Я так давно тебе кохаю", серіал "Альфонс"), Ізабель Аджані ("Чудова пара", "Королева Марго") та інші.

Наташа з дитинства мріяла злетіти вище обмежень і стереотипів. Бути не "чиєюсь дружиною", а стюардесою — незалежною, впевненою, з квитком у нове життя. І от коли мрія вже зовсім поруч, доля знову підкидає сюрприз: хтось замислив викрасти "Мону Лізу", і Наташа випадково опиняється в центрі авантюри. ЇЇ перший робочий день перетворюється на гонитву, суцільне божевілля, загадки і ще й підкидає вкрай підозрілого попутник. Та, можливо, саме ця божевільна пригода і допоможе їй зрозуміти, ким вона є насправді.

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