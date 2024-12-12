Святковий COMEDY BUS, оновлене меню та щедрувальники: зима в міському кафе-барі MONPARK

MONPARK — кафе-бар у самому центрі Києва, який цієї зими радує оновленим меню, святковими заходами та турботою про кожного гостя. Тут можна почати день зі сніданку, спробувати демократичне ланч-меню, навчитися готувати коктейлі на майстеркласах, відвідати унікальний COMEDY BUS або насолодитися вечірньою атмосферою з різдвяною музикою.

Що нового у MONPARK цієї зими:

Оновлене меню: доступність для всіх

MONPARK прагне стати місцем, зрозумілим і доступним для широкої аудиторії. Уже наступного тижня у закладі запускають оновлене меню, яке стане демократичним і подарує більше можливостей кожному знайти свою улюблену страву.

Запуск ланчів із 16 грудня

Із 16 грудня MONPARK запускає ланч-меню з якісними й збалансованими стравами за демократичними цінами — ідеальний вибір для обідів у центрі Києва.

Гест-бартендер шоу та майстеркласи

Щосереди у MONPARK проводять гест-бартендер шоу та майстеркласи з коктейлів. Барменеджер Юрій Зозуля та запрошені бартендери не тільки готують авторські напої, а й залучають гостей закладу до створення коктейлів.

COMEDY BUS: офіційне відкриття 25 грудня

Із 25 грудня на гостей MONPARK чекає унікальний святковий формат — COMEDY BUS, який працюватиме протягом усіх різдвяних свят.

У програмі:

стендап-виступи відомих українських коміків;

приготування страв наживо разом із працівниками MONPARK;

спеціальне меню: хот-доги, сендвічі та гарячі напої.

Christmas Weekend: щедрувальники та музиканти

Щовечора з 18:00 до 20:00, починаючи з грудня, у MONPARK проходитимуть виступи щедрувальників та музикантів. Це чудова можливість поринути у святковий настрій, насолоджуючись вечерею й гарячими напоями.

PAWS & PLAY: благодійність без терміну дії

MONPARK підтримує благодійну ініціативу PAWS & PLAY, яка допомагає тваринам, постраждалим через війну.

Для чотирилапих відвідувачів заклад пропонує спеціальне меню зі смачними частуваннями. 5 грн із кожного замовлення передають до фонду «12 вартових». Програма діє постійно та є невід’ємною частиною всіх подій у MONPARK.

Дегустації вин та ромів

MONPARK пропонує гостям не лише авторські страви, а й можливість відкрити для себе нові смаки під час дегустацій. У закладі регулярно проводять заходи, де можна скуштувати видатні українські вина та добірні сорти рому.

Затишок і святкова атмосфера

MONPARK сьогодні — це місце, де святковий декор і тепла атмосфера наповнюють відпочинок зимовою магією. Хвойні композиції, мерехтливі вогники та теплі пледи додають затишку, а різноманіття авторських страв, десертів і гарячих напоїв дарують гастрономічне задоволення.

Завдяки генератору MONPARK завжди залишається світлим і теплим місцем для зустрічей у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 23А

Instagram

Забронювати столик у закладі можна через Instagram або за номером телефону. Завітайте до MONPARK цієї зими, аби насолодитися святковими вечорами з музикою, смачною їжею, дегустаціями вин і приготуванням коктейлів.