Троянда — не завжди класика: незвичайні відтінки та сорти для сучасних букетів

Коли ми чуємо слово "троянда", уявляємо червону класику з листівки до Дня святого Валентина або з фільму про кохання з 90-х. Проте сучасна флористика вже давно вийшла за межі банального червоного або рожевого. Нові сорти та відтінки троянд буквально змінюють правила гри. І якщо ви досі думаєте, що букет з троянд — це "стандарт", який підійде тільки бабусі на ювілей, то ось вам невеличкий флористичний спойлер: троянда може бути кавовою, чорною, синьою чи навіть з ефектом омбре. Так-так, це вам не традиційний набір "шоколад + квіти".

Отже, які ж троянди зараз у тренді, чим вони відрізняються одна від одної, і як створити ефектний букет, що зібрав би лайки не лише в Instagram, а й у серцях?

Незвичайні троянди, які точно здивують

Сині троянди. Ні, їх не вивели спеціально для казкових принцес. Це результат фарбування, але виглядає це дуже футуристично. Ідеально для подарунка тим, хто любить нестандарт. Кавові троянди. Вишуканий відтінок, що поєднує коричневу палітру з бежевим або навіть винним підтоном. Виглядають дорого, підходять як для елегантних букетів, так і для модних урбаністичних композицій. Чорні троянди. Темно-бордові сорти, які при певному освітленні виглядають майже чорними. Трохи готики — ідеально для тих, хто втомився від "ванільних" рішень. Двоколірні троянди. Вони мають пелюстки з плавним переходом кольору — наприклад, рожева середина і білі краї. Або червоно-жовтий "вогняний" варіант. Усі варіанти — дуже інстаграмні. Піоновидні троянди. Мають багато пелюсток, схожі на півонії, виглядають об’ємно та "вікторіансько". Часто мають ніжні пастельні або пудрові відтінки.

До речі, якщо ви шукаєте де купити квіти, не лише цікаві за формою, а й з гарантованою свіжістю — зверніть увагу на сучасні онлайн-магазини. У Dicentra, наприклад, можна знайти багато нестандартних варіантів на будь-який смак.

А що там з кущовими трояндами?

Окрема історія — кущові троянди, які флористи обожнюють за ніжність і багатоквітковість. Один стебель — кілька бутонів, і це одразу додає об'єму та фактури букету. Вони ідеальні для романтичних композицій, весільних букетів або для створення ефекту "зірвано з саду". Особливо гарно поєднуються з евкаліптом, гіпсофілою або ранункулюсами.

Стилізація букета з незвичайних троянд: прості поради

Обирайте мінімалістичну обгортку . Якщо троянди вже мають нестандартний вигляд, не перевантажуйте композицію зайвим декором.

Використовуйте натуральні текстури : крафт-папір, мішковину, сизаль або навіть тканину.

Комбінуйте з контрастними кольорами : чорні троянди + біла гіпсофіла, кавові троянди + лілові акценти — усе це додає стилю.

Не бійтеся асиметрії : сучасні букети часто виглядають краще, коли не надто правильні.

Також, якщо вас цікавить ціна троянд, варто враховувати не лише сорт, а й сезонність. Екзотичні сорти або забарвлені варіанти трохи дорожчі, проте ефект від них — як від вау-подарунка.

Сучасна троянда — це вже давно не тільки про "класичну любов". Це — втілення стилю, індивідуальності та сміливого вибору. Ви можете обрати кущовий варіант з темними пелюстками чи повітряну кремову піоновидну троянду — і кожен з них скаже більше, ніж тисяча слів. І головне — не бійтеся експериментів. Бо троянда — це вже не просто квітка. Це — філософія.