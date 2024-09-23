У Львові відкрився перший готель з персоналізацією простору під гостя

У Львові відкрився перший готель з концепцією персоналізації простору – LEV Lifestyle Hotel by Maestro Hotel Management. Це революційний підхід до готельного сервісу, де кожен гість має можливість адаптувати своє проживання відповідно до особистих потреб та побажань.

Концепція персоналізації

LEV Lifestyle Hotel — це не просто готель, а новий рівень гостинності. Гості можуть кастомізувати свої номери, вибираючи аромати, які наповнюють простір, музику, яка задає тон відпочинку, та візуальні елементи інтер'єру, що відображають їхній стиль. Це дозволяє створити унікальну атмосферу для кожного гостя, перетворюючи номер на місце, де кожна деталь підібрана індивідуально.

Від косметики до варіантів розваг — усе може бути підлаштовано під ваші уподобання, даруючи вам відчуття комфорту і домашнього затишку навіть далеко від дому. Завдяки такій персоналізації, кожен гість отримує неповторний досвід, що спонукає повертатися знову і знову.

Готель пропонує три категорії номерів з можливістю персоналізації.



Інфраструктура та можливості

LEV Lifestyle Hotel налічує 93 номери і розташований у сучасному центрі Львова. Інфраструктура включає два ресторани, що гарантують різноманітну кухню, а також найближчим часом відкриється конференц-зал для івентів та професійних заходів на 120 осіб.

Готель забезпечений усім для автономної роботи: укриття, паркінг, потужний генератор та запас води — усе це створює додаткові гарантії для комфорту гостей за будь-яких обставин.

Модель розвитку: девелопер, інвестор, управляюча компанія

Готель був створений за сучасною моделлю розвитку, що передбачає участь девелопера, інвестора та керуючої компанії. Девелопером проекту виступила компанія Lev Development, яка вже 9 років є лідером на ринку нерухомості. Їхня місія — створення просторів, що гармонійно вписуються у ритм міста і сприяють розвитку бізнесу.

Управління готелем здійснюється компанією Maestro Hotel Management, яка спеціалізується на готелях преміум-класу. На сьогодні портфель компанії включає 13 готелів, 3 ресторани та 8 інвестиційних проєктів. Компанія має в управлінні 628 номерів і активи на суму 145,6 млн доларів. У Maestro Hotel Management працює понад 400 співробітників.

Конкурентні переваги

Maestro Hotel Management робить акцент на розвитку унікального бренду кожного готелю, що підвищує його додаткову вартість. Завдяки централізованим процесам управління, готель отримує стандарти високоякісного обслуговування, фінансового управління, маркетингу та продажів, що дозволяє створити міцну конкурентну перевагу. Це дає змогу готелю підтримувати високий рівень доходів та ефективності, з середніми тарифами і завантаженістю, що перевищують ринкові показники на 20-30%.





Підсумок

LEV Lifestyle Hotel — це перший у Львові готель, який пропонує концепцію персоналізації простору. Завдяки цій унікальній пропозиції, кожен гість може отримати індивідуальний досвід, що повністю відповідає його потребам. Це не просто готель, а місце, де створюються враження, які надихають повертатися знову і знову.