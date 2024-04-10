Уяви себе зі мною: культурний артпростір V'YAVA відкриває літній сезон

27 і 28 квітня в Саду Бажань на ВДНГ оновлений культурний артпростір V'YAVA чекатиме на перших гостей нового сезону!

Цьогоріч V'YAVA вражатиме — вона масштабується і тепер об’єднує в собі не тільки музику, а й інші напрями українського мистецтва.

«Українська культура — це потужна сила нашого духу сьогодні, під час війни. Вона підтримує, об’єднує, дає сили, надії, світло й барви життя», — говорять ідеологи артпростору.

V'YAVA на ВДНГ: благодійні цілі

V'YAVA ставить перед собою потужну благодійну мету. У цьому сезоні команда артпростору збиратиме на потреби 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ і придбання інкубаторів для порятунку немовлят із прифронтових територій за допомогою ініціативи UNITED24. Загалом на благодійні цілі ставлять за мету зібрати 4 млн гривень донатів.

Що саме чекатиме гостей артпростору в теплому сезоні

Розширена територія, що оновлена цікавим артом і двома сценами. Цього сезону артпростір працюватиме щонайменше 4–5 разів на тиждень.

Виступи різножанрових українських артистів і гуртів, майже щоденні сети діджеїв і концерти іноземних музикантів декілька разів на місяць. Усі виступи закордонних артистів будуть благодійними. Кошти з них підуть на купівлю інкубаторів для немовлят з прифронтових територій.

Виставки живопису сучасних художників з різних куточків України. Картини можна буде придбати. Кошти з продажу підуть на потреби 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Експозиції творів скульпторів, народних майстрів та інших митців

Сеанси українського кіно в літньому мінікінотеатрі і театральні вистави.

Ярмарки крафтових українських виробників.

Оновлені локації для дітей, зокрема дитмайданчик у формі динозавра від архітектора й декоратора Івана Шпака.

Лекторій з освітніми івентами, зокрема з тактичної медицини.

Два оновлені спортивні майданчики, де можна пограти в баскетбол, теніс, настільний теніс та ФІФА. Власні чемпіонати із цих видів спорту.

Автомати з іграми Pac-Man, Mortal Kombat, Sonic.

Нові фудкорти зі українськими автентичними стравами і смаколиками різних світових кухонь.

Літня V'YAVA: яким буде відкриття

На відкритті артпростору лунатиме музика різних жанрів від топових українських артистів.

Хедлайнером 27 квітня стане український музикант та продюсер Cepasa. Його підтримає творчий дует Gorim! & Yuzvik.

28 квітня на сцену V'YAVA вийде музично-поетичний проєкт «Пиріг і Батіг». Вони зіграють пісні на вірші цілої низки знакових українських поетів. Ще одними хедлайнерами стануть віртуозні джазмени Олексій Коган та JAZZinKyiv.

Окрім хедлайнерів, на відкритті виступлять і інші артисти та діджеї, яких анонсують незабаром.

До того ж із нагоди відкриття експонуватимуть роботи трьох українських художників та одного мистецького проєкту. Зокрема покажуть роботи графіка, живописця й ілюстратора Олексія Ревіки, дослідника українських етнічних візуальних кодів CHIZZ Roman і автора патріотичних муралів Сергія Брильова. Також можна буде побачити картини-історії дружин полеглих Героїв в рамках всеукраїнського артпроєкту «ЖИВА».

Від UYAVA до V'YAVA: від мрії до об’єднання всього мистецтва

V'YAVA постійно розвивається. Минулого сезону команда артпростору, ще глибше дослідивши українську мову, вирішила вдосконалити саму назву: так UYAVA cтала V'YAVою. «В‘ява» - це автентично оригінальна форма «уяви», що позначає здатність фантазії втілитися в реальний вияв.

Саме під новою назвою потужно пройшов зимовий сезон V'YAVA Stage. У ньому відбулося понад 30 концертів топових артистів. Під час музичних івентів команда простору закрила потужні збори на підтримку ЗСУ на суму 1 015 799 гривень.

Минулоріч UYAVA на ВДНГ зібрала 2 355 965 гривень донатів на потреби Нацгвардії, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, ініціативи UNITED24 та дітей-переселенців. Тож загалом за два сезони було зібрано 3 371 764 гривень.

У літньому сезоні V’YAVA готує багато різноманітних подій — тож підписуйтеся, щоб не пропустити й підтримувати українську культуру разом.

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Facebook — https://www.facebook.com/vyava.artV’YAVA турбується про безпеку своїх гостей. Поряд із локацією є три укриття в павільйонах 1, 5, 13 та метро «Виставковий Центр».