З TikTok — на сцену: коли відбудеться перший сольник Мії Рамарі в Atlas

25 квітня в київському клубі Atlas відбудеться перший сольний концерт Мії Рамарі — молодої української співачки, яка активно творить, ділиться своєю музикою в соцмережах і вже зібрала навколо себе чималу аудиторію. Квитки на подію можна придбати на сайті.

Після сотень тисяч прослуховувань на стримінгах, безлічі відео в TikTok і перших яскравих кроків на сцені, настав логічний етап для артистки — сольник у великому залі з живим бендом. Як повідомляє менеджмент співачки, цей концерт — важлива подія як для самої Мії, так і для концертної агенції "Гомін", яка підтримує молодих незалежних артистів.

Музика, яку не грають, а проживають

Слухачі знають Мію Рамарі по її треках "Нема Любові", "Між сірими днями", "Свідомість", "На Самоті", "Не дивись на мене". Кожен із них — це щирі історії, без зайвих метафор чи прикрас.

Музика Мії — особистий щоденник, у якому переплелися ніжність, гумор, зухвалість і боротьба з власними комплексами. Пісні, які співачка створює сама — від ідеї до фінального звучання, наповнені справжніми емоціями.

TikTok, де народжуються пісні та атмосфера

У соцмережах Мія відома насамперед як авторка, яка ділиться процесом створення пісень у реальному часі. Її відео — це жива студія, де музика виникає з коротких фраз, реакцій підписників і внутрішнього стану. Легкий гумор, чесність і контакт з аудиторією — усе це стало частиною її стилю.

Спеціальні гості концерту

Запрошеними артистами концерту стануть дві яскраві молоді співачки — Liza Bibikova та гість, чиє ім'я оголосять пізніше.

Liza Bibikova — юна київська співачка, яка підкорює чарти та заполоняє ТікТок своїми хітами. Артистка знайома слухачам за треком "Поряд" та участю у шоу "Неймовірні дуети", де вона виступала разом із Mélovin.

Концерт із благодійною метою

Подія матиме благодійний характер. Мета — зібрати 100 000 гривень на потреби спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України. У межах концерту буде організовано благодійний аукціон та відкритий збір коштів. Зробити донат можна буде прямо на концерті або заздалегідь — за посиланням.

25 квітня — вечір, коли звучатиме щось справжнє

Організатори події запрошують та наголошують: "Музика Мії в живому виконанні — це зовсім інший рівень. З живим бендом і повною концертною програмою вона запалить київську сцену. Приходьте, щоб відчути атмосферу щирої музики, легкості й натхнення. Це концерт, який ви точно запам’ятаєте".

Квитки в продажу на сайті.