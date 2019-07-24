Гайтана: Я була щаслива, коли чоловік запропонував шлюбний контракт

Співачка Гайтана, яка уже два роки мама і дружина, зізналася, що уклала з чоловіком шлюбну угоду. Причому запевнила, що була щаслива це зробити.

"Скажу вам по секрету: шлюбний контракт потрібен!", - написала вона у своєму Instagram.

"Як тільки ми з чоловіком розписалися, він запропонував мені укласти з ним шлюбну угоду. Вперше в житті я почула від чоловіка, що він хоче, щоб у мене і у моїх батьків ніколи не виникало сумнівів у щирості нашої любові. Чесно, я була дуже щаслива!" - заявила співачка.

Гайтана закликає підписувати шлюбні контракти, бо навколо купа аферистів

"Адже мій гіркий досвід навчив мене тому, що аферистів дуже багато. Вони вміло маніпулюють вами, звинувачуючи в недовірі, тільки заради того, щоб привласнити ваші фінанси і нерухомість", - зауважила вона.

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Фото з Instagram