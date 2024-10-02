"Краш" з 90-х, брутальний рокер та пірат: як змінився Джонні Депп за роки кар'єри. Фото
Джонні Депп – один із найвідоміших голлівудських акторів, який спочатку узагалі не прагнув такої слави. Одного разу йому випав щасливий квиток, який вивів його на той шлях, що ним він крокує зараз.
Довгий час за Джонні тягнулося амплуа "краша" усіх підлітків 90-х і від якого він вперто тікав. А от "Едвард руки-ножиці", "Пірати Карибського моря" – одні з найвідоміших фільмів, де Депп продемонстрував унікальні образи.
ТаблоID покаже, як змінювався легендарний актор від 80-х і до сьогодні.
80-ті роки
Джонні Депп не мріяв стати видатним актором. Будучи підлітком він почав займатися музикою, створив власний рокгурт та виступав у місцевих пабах.
Тим самим квитком у світ великого кіно для нього стало знайомство з Ніколасом Кейджем, якому посприяла перша дружина Деппа Лорі Еллісон. За чаркою міцного напою він порадив Джонні зайнятися акторською майстерністю та привів на прослуховування фільму "Кошмар на вулиці В’язів".
90-ті роки
У 90-х Джонні Депп позиціонувався, як "новий тип чоловічої кінозірки". Він став кумиром підлітків після стрічки "Джамп Стріт, 21". Актор відростив довше волосся, яке вкладав за вуха. В одязі не цурався костюмів, але носив їх з тими ж футболками.
Фільми Джонні Деппа здебільшого були напрямку ромкомів, і ролі йому діставалися закоханих хлопців, хоча він сам протестував проти такого амплуа і всіляко демонстрував протилежне через свою поведінку. У ЗМІ його навіть описували, як "поганого хлопця з Голлівуду" через пристрасть до наркотиків та алкоголю.
Цікавим експериментом із зовнішністю, але не в реальному житті, а для кадру стала роль Едварда "руки-ножиці" в однойменному фільмі. Тоді Деппу довелося скинути близько 10 кілограмів. Він навіть знепритомнів в одній зі сцен через свій шкіряний костюм.
2000-ті роки
Довгий час Джонні Депп знімався у некасових фільмах, які обирав свідомо. У нього були й відповідні ролі – протилежні до кумира підлітків.
Щодо фільмів, то у цей період знаковим стає початок зйомок у культовій історії "Пірати Карибського моря", де Депп зіграв легендарного Джека Горобця. Його образ досі повторюють фанати та навіть сам Джонні - нещодавно в образі капітана він відвідав дитячу лікарню в Іспанії.
До речі, після виходу першої частини "піратів" у 2003 році, Джонні Деппа визнали "Найсексуальнішим чоловіком світу". А його популярність ще більше зростала.
2010-ті роки
У 2010-х роках Джонні Депп отримав звання "Улюбленого чоловіка" завдяки опитуванню одного видання та був найбільш високооплачуваним актором американської кіноіндустрії. До речі, у той період кардинально змінилося його особисте життя – Депп розлучився із Ванессою Параді, у шлюбі з якою народилося двоє дітей.
І як би не змінювався стиль актора, справжньою родзинкою залишаються його аксесуари. Неможливо не помітити палку любов чоловіка до капелюхів та сонцезахисних окулярів.
2020-ті роки
Початок 2020-х років ознаменувався для Джонні Деппа продовженням судової тяганини з Ембер Хьорд, роботою в кіно та розвитком власної продюсерської компанії. Він також продовжив свою музичну справу.
У травні 2023-го актор з'явився на Каннському кінофестивалі і потрапив у пресу не через свій лук, а через стан зубів, які шокували його фанів.
Навесні 2024 року Джонні Депп здивував неймовірним перевтіленням. Він схуд, підстригся та оновив гардероб.
Чи не пов'язані ці зміни ще й з черговим романом? Бо влітку цього року Деппу приписували стосунки із російською моделлю. Натомість Джонні днями мило селфився із Пенелопою Круз.