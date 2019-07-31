Зе-бодібілдер: новообраний і майже жонатий депутат Дмитрук показав, як качає м’язи в Трускавці
26-річний пауерліфтер з Одеси Артем Дмитрук, який пройшов до Ради по мажоритарці, показав, чим займається на навчанні депутатів у Трускавці.
У своїх сторі в Instagram майбутній депутат виклав види готелю Ріксос, пару кадрів з навчального процесу та відео того, як зранку він качає м’язи у місцевій тренажерці.
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Первый день обучения прошёл 💚🇺🇦 Уже ждём завтра 🤓 @oleksandr_goreniuk_od @alexey_leonov_od
До речі, після навчання у Трускавці на Артема чекає важлива подія - одруження. Про це у своєму Instagram повідомила його наречена Анастасія Руда.
У квітні Дмитрук освідчився своїй коханій та покликав її заміж. Відео цього є також на сторінці дівчини. І ось парочка має розписатися одразу після повернення Артема до Одеси.
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Майбутня дружина новообраного депутата теж спортсменка. Вони тренуються разом із першого дня знайомства.
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Разбавили немного тренировку с @artem_dmitruk 💁🏻♀️ А вы любите заниматься вместе? . . . . #спортивнаяпара #совместныетренировки #спорт #фитнес #фитнестренер #спортсменка #тренер #одессаспорт #онлайнтренировки #онлайнтренер #пресс #якачаюсь #пара #sport #sportgirl #sportman #sportlife #videogames #video #sportvideo #fitness #odessagram #gym #barbellfamily
Дмитрук окрім того, що є майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу та правознавець за спеціальністю, ще й дуже релігійний. Саме тому він уже два роки відрощує свою бороду.
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Я всегда открыт для общения! Я рад тому, что такое количество людей интересуется мной, моей жизнью и моей кампанией! ⠀ В данном ролике я постарался ответить на Ваши самые распространённые вопросы. Даже про бороду! 😌😌 Да, я знаю что многим не нравится моя борода, но я уверен что в Украине живёт мудрый народ, который будет делать свой выбор не по внешним признакам с бородой или без, не по тому кто больше отремонтирует дворов и оплатит коммунальные местых жителей ворованными деньгами и т.п. Но и тем более, вряд ли кто-то скажет «Я не буду за него голосовать, потому что у него борода!!!» ⠀ Наш народ этим уже давно не купишь, берите деньги, но голосуйте сердцем. В избирательной кабинке ты будешь один и никто не сможет проверить кому ты поставил галочку! ⠀ На президентских выборах мы уже показали что такие схемы не работают. Сделаем их снова!!! ⠀ Это только начало нашего с вами пути к изменениям, но у нас все получится!💪 ◾️ ‼️ Есть что спросить? Не стесняйся! Буду рад ответить) пиши вопросы под данным постом!!! 👇👇👇 ◾️ подписывайся @artem__dmytruk #зедепутат #выборы2019
Фото та відео з Instagram