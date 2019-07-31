Зе-бодібілдер: новообраний і майже жонатий депутат Дмитрук показав, як качає м’язи в Трускавці

31 липня 2019, 12:17

26-річний пауерліфтер з Одеси Артем Дмитрук, який пройшов до Ради по мажоритарці, показав, чим займається на навчанні депутатів у Трускавці.

У своїх сторі в Instagram майбутній депутат виклав види готелю Ріксос, пару кадрів з навчального процесу та відео того, як зранку він качає м’язи у місцевій тренажерці.

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Первый день обучения прошёл 💚🇺🇦 Уже ждём завтра 🤓 @oleksandr_goreniuk_od @alexey_leonov_od

Публикация от Артем Дмитрук (@artem__dmytruk) 29 Июл 2019 в 12:37 PDT

 
Ось тут цілий тиждень живуть майбутні депутати

 
 
Який же бодібілдер без штанги зранку

До речі, після навчання у Трускавці на Артема чекає важлива подія - одруження. Про це у своєму Instagram повідомила його наречена Анастасія Руда.

У квітні Дмитрук освідчився своїй коханій та покликав її заміж. Відео цього є також на сторінці дівчини. І ось парочка має розписатися одразу після повернення Артема до Одеси.

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Конечно ДА 💍 я тебя люблю @artem__dmytruk ❤️

Публикация от Анастасия Рудая (@rudaya.anastasiya) 20 Апр 2019 в 12:28 PDT

 
Весілля закохані не хочуть, зате розпишуться вже зовсім скоро
 
Романтичні фото в ліжку теж є у молодого зе-депутата
 
Спортивна парочка

Майбутня дружина новообраного депутата теж спортсменка. Вони тренуються разом із першого дня знайомства.

 
Президенту Зеленському варто взяти до уваги такі ось вправи з коханою
 
Гарант теж міг би відтискатися від підлоги з першою леді на спині
 

Дмитрук окрім того, що є майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу та правознавець за спеціальністю, ще й дуже релігійний. Саме тому він уже два роки відрощує свою бороду.

 
Дядько Артема - священик
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Я всегда открыт для общения! Я рад тому, что такое количество людей интересуется мной, моей жизнью и моей кампанией! ⠀ В данном ролике я постарался ответить на Ваши самые распространённые вопросы. Даже про бороду! 😌😌 Да, я знаю что многим не нравится моя борода, но я уверен что в Украине живёт мудрый народ, который будет делать свой выбор не по внешним признакам с бородой или без, не по тому кто больше отремонтирует дворов и оплатит коммунальные местых жителей ворованными деньгами и т.п. Но и тем более, вряд ли кто-то скажет «Я не буду за него голосовать, потому что у него борода!!!» ⠀ Наш народ этим уже давно не купишь, берите деньги, но голосуйте сердцем. В избирательной кабинке ты будешь один и никто не сможет проверить кому ты поставил галочку! ⠀ На президентских выборах мы уже показали что такие схемы не работают. Сделаем их снова!!! ⠀ Это только начало нашего с вами пути к изменениям, но у нас все получится!💪 ◾️ ‼️ Есть что спросить? Не стесняйся! Буду рад ответить) пиши вопросы под данным постом!!! 👇👇👇 ◾️ подписывайся @artem__dmytruk #зедепутат #выборы2019

Публикация от Артем Дмитрук (@artem__dmytruk) 10 Июл 2019 в 5:22 PDT

 
 

Фото та відео з Instagram


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