Зе-бодібілдер: новообраний і майже жонатий депутат Дмитрук показав, як качає м’язи в Трускавці

26-річний пауерліфтер з Одеси Артем Дмитрук, який пройшов до Ради по мажоритарці, показав, чим займається на навчанні депутатів у Трускавці.

У своїх сторі в Instagram майбутній депутат виклав види готелю Ріксос, пару кадрів з навчального процесу та відео того, як зранку він качає м’язи у місцевій тренажерці.

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До речі, після навчання у Трускавці на Артема чекає важлива подія - одруження. Про це у своєму Instagram повідомила його наречена Анастасія Руда.

У квітні Дмитрук освідчився своїй коханій та покликав її заміж. Відео цього є також на сторінці дівчини. І ось парочка має розписатися одразу після повернення Артема до Одеси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Конечно ДА 💍 я тебя люблю @artem__dmytruk ❤️ Публикация от Анастасия Рудая (@rudaya.anastasiya) 20 Апр 2019 в 12:28 PDT

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Майбутня дружина новообраного депутата теж спортсменка. Вони тренуються разом із першого дня знайомства.

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Дмитрук окрім того, що є майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу та правознавець за спеціальністю, ще й дуже релігійний. Саме тому він уже два роки відрощує свою бороду.

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Фото та відео з Instagram