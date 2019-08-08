Жінка-телеведуча зе-депутата Арістова пов’язує успіх чоловіка з її задоволенням

Майбутній депутат нової Ради Юрій Арістов, який, судячи за все, ще й очолить Комітет із питань бюджету, частково зобов’язаний успіхом своїй дружині-телезірці Марині.

Екс-учасниця шоу "Холостяк" у своєму Instagram поділилася розмірковуванням про те, що везіння супроводжує чоловіка лише тоді, коли його жінка задоволена стосунками у шлюбі.

"Коли жінка відчуває насолоду і щастя від стосунків, її чоловікові починає щастити, перед ним відкриваються всі двері і удача починає слідувати за ним по п'ятах. Тому що в своєму щасливому і радісному внутрішньому стані силою свого творчого мислення жінка благословляє чоловіка на успіх і приваблює в його життя сприятливі події", - процитувала чиїсь думки у себе на сторінці Арістова.

Реклама:

Коли Арістов познайомився з майбутньою дружиною, він і гадки не мав про її "холостяцьке" минуле

А рік тому в інтерв’ю "Комсомольській правді в Україні" Арістова розказувала, що коли починалися їхні стосунки, у Юрія був доволі хиткий фінансовий стан. Тож досяг успіху и росту він уже під час шлюбу з нею.

"...Якби на той момент він був олігархом, то навряд чи б я з ним була. Це була інша людина. Він виріс, став успішним, але ріс він разом зі мною. Коли людина пройшла великий шлях і стала кимось, у неї дуже багато тарганів у голові. А коли ти отримуєш ще й не надуспішного і не супербагатого чоловіка, але перспективного, то у тебе карт-бланш. Він знає, як ти потрапила в його життя, і розуміє, яким він є", - казала тоді Марина.

"А він у мене дуже класний, добрий, сімейний, нереально крутий тато, він дітей обожнює. Найбільше щастя для нього - це сім'я. Він у мене дуже сімейний. А якщо побачити його в звичайній ситуації - хочеться застрелитися, тому що виглядає він дуже жорстко", - додала тоді Арістова.

Нині в Арістових двоє спільних дітей: Маша та Роберт. Також Юрій має старшого сина Артема від першого шлюбу, а Марина - доньку Діану.

Уся родина разом

Марина з трьома дітьми - Діаною, Робертом та Марією

Старший син Юрія, до речі, займається міським екстрімом

До речі, спілкування Марини з Юрієм почалося з переписки у ВКонтакте.

"Він весь час намагався мене чимось зачепити. І так ми десь з 11 вечора до 5 ранку переписувалися. Про все. Потім він подзвонив, мене вразив його дуже приємний тембр голосу, і ми розмовляли ще годину", - згадувала телеведуча.

"Але Юра і далі не здавався: "Зараз син прокинеться, якщо він не проти, ми приїдемо до тебе в Одесу". Не встигла я лягти спати, а тут SMS: "Син схвалив, виїжджаємо". Чекаю їх в ресторані. І тут заходить мій майбутній чоловік: біла майка, білі штани з кишенями, татухи по плечах, пузце невеличке, окуляри-хамелеони, дитина 10 років, коробка конвалій. Я не повірила своїм очам. Ну, думаю, добре, погуляємо, що робити. Увечері він проводжає мене додому і каже: "Ти переїздиш до Києва, я не жартую, я тебе шукав все життя, ти народиш мені дочку ..." Я в цей момент подумала, що він несповна розуму. Ну хто в 35 років буде нести таку нісенітницю після півдня разом?!", - розказала Арістова.

Врешті, Марина народила Юрію не лише доню, а й ще одного синочка

"Біла майка, татухи та невеличке пузце"

Як відомо, Арістови мають ресторан рибних страв, яким керує Марина. Вони багато подорожують, і у травні всією великою родиною відпочивали в Бодрумі.

34-річна мама трьох дітей в одному з інтерв'ю казала, що жінці достатньо займатися спортом тричі на тиждень по годині

А це так Арістови голосували у другом турі виборів президента. Неважко здогадатися, за кого

"Чоловік - мій ідейний натхненник, "дегустатор", він ставить всі глобальні завдання. Я більше виконавець. І, звичайно, він у нас головний. Я вважаю, що сила жінки - в її слабкості... Жінка має бути суперслабкою, а при цьому всередині вона може бути розумною і сильною. Але чоловікові про це твердити не обов'язково.

Жінка повинна займатися тим, що їй приносить натхнення, задоволення, може, трохи грошей. А може, і багато грошей", - вважає Марина Арістова.

У подружжя, між іншим, 10 років різниці у віці

Фото з Instagram