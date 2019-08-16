Лілія Літковська народила первістка
16 серпня 2019, 12:23
Дизайнерка Лілія Літковська вперше стала мамою. У неї народилася донечка.
Радісну новину породілля повідомила в Instagram, виклавши ніжну світлину з ручкою немовляти.
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Тот случай когда описать встречу и поток неизвестных частиц у меня внутри...возможно только невербально.. Это как утренняя Роса, пение птиц на рассвете в густых джунглях..встреча Солнца с планетой, первый росток Зерна.. Я люблю тебя моя Солнечная Ра, спасибо что пришла в этот Мир и выбрала мой дом.. ❤️
Нагадаємо, тато первістка Лілії - діджей Микита Потапчук. Про те, що вони стануть батьками, 37-річна Літковська оголосила в липні.
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