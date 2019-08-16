Лілія Літковська народила первістка

Дизайнерка Лілія Літковська вперше стала мамою. У неї народилася донечка.

Радісну новину породілля повідомила в Instagram, виклавши ніжну світлину з ручкою немовляти.

Нагадаємо, тато первістка Лілії - діджей Микита Потапчук. Про те, що вони стануть батьками, 37-річна Літковська оголосила в липні.