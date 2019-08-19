Григор’єва в купальнику на Капрі повчила впевненості у собі

Модель і дружина ресторатора Михайла Бейліна, Алла Григор’єва дала поради щодо самооцінки.

Така потреба виникла в Алли під час відпочинку на Капрі, коли чоловік розкритикував її сонячні окуляри.

І ось, запостивши чергове фото себе красивої в купальнику і тих самих окулярах, модель поміркувала про впевненість у собі.

Алла настільки впевнена у собі, що навіть легка критика чоловіка не здатна похитнути її самооцінку

"Чому тобі так подобаються ці окуляри, у тебе є набагато красивіші. А хто сказав, що вони тобі личуть?" - сказав зранку чоловік, поки ми збиралися на пляж. І тут я замислилася… Та ніхто не сказав, я сама так вирішила. Якби я була невпевнена в собі, тієї ж миті зняла б їх/викинула/розтоптала (потрібне підкреслити), щоб догодити, або б мовчки образилася, загостривши атмосферу, ну або закотила б типову жіночу істерику, у всіх свої способи", - зазначила Алла.

Окулярів у Алли, як і купальників , ціла купа

"Але я сприйняла це запитання як риторичне, вдягла улюблені окуляри, і ми вирушили на пляж. У мене часто запитують, як стати впевненіше в собі. Я схиляюся до того, що це бере свій початок в дитинстві, тоді, коли ми вбираємо все як губка і особливо уразливі. І тут дуже важлива роль батьків", - наголосила модель.

Впевненість у собі - це з дитинства, вважає модель

"Хваліть своїх дітей, не бійтеся "захвалити", дівчинці буде набагато простіше в дорослому житті, якщо в дитинстві їй всі говорили, що вона красива і найкраща. Корона на голові дитини навряд чи виросте, а ось упевненість точно знайде своє місце серед її переконань", - запевнила Григор’єва.

"Не у кожного в дорослому віці вистачить сил працювати над собою і почуватися найкрасивішою, класною і незамінною. І неважливо, коли це станеться - в 20, 30 або 50 років! Складно прожити життя, не відчувши це почуття. Ставтеся до себе дбайливо і з любов'ю, не забувайте іноді потурати своїм бажанням, іноді дотримуючись дисципліни", - закликала Алла.

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Фото з Instagram