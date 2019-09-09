Син Коломойського повернувся до України і покидав м’яча за "Дніпро"
9 вересня 2019, 16:44
Молодший син олігарха Ігоря Коломойського, Григорій або Грегорі, повернувся до України з Ізраїлю. До цього він, як відомо, навчався у Клівлендському університеті та грав у баскетбол.
5-го вересня 20-річний хлопець узяв участь у неофіційній грі баскетбольного клубу "Дніпро" з литовським "Невежіса".
Про це повідомляє "Страна" з посиланням на сайт БК.
При цьому Коломойський не набрав жодного очка.
Нагадаємо, від дружини Ірини Ігор Коломойський має ще йдочку Анжеліку, яка в 2011-му році вийшла заміж.
Фото БК "Дніпро" та з сайту "Страна"
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