Син Коломойського повернувся до України і покидав м’яча за "Дніпро"

Молодший син олігарха Ігоря Коломойського, Григорій або Грегорі, повернувся до України з Ізраїлю. До цього він, як відомо, навчався у Клівлендському університеті та грав у баскетбол.

5-го вересня 20-річний хлопець узяв участь у неофіційній грі баскетбольного клубу "Дніпро" з литовським "Невежіса".

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на сайт БК.

При цьому Коломойський не набрав жодного очка.

Після Клівленда Грегорі грав в ізраїльському клубі "Маккабі Рішон ле-Ціон".

Раніше Коломойський-молодший був лише з бородою , а тепер і з довгими кучерями

Наразі незрозуміло, чи потрапить Грегорі до основного складу БК "Дніпро" цього сезону

Нагадаємо, від дружини Ірини Ігор Коломойський має ще йдочку Анжеліку, яка в 2011-му році вийшла заміж.

Фото БК "Дніпро" та з сайту "Страна"