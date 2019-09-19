Джамала хоче взяти паузу в кар’єрі, аби народити ще

Саме у 2019-му Джамала відзначає ювілейні 10 років на сцені.

Зірка планує спочатку гастролі, а потім взяти паузу, щоби більше часу присвятити чоловіку Бекіру та стати мамою знову.

Про це артистка розказала в програмі "Ранок з Україною".

"Я думаю, що зроблю перерву для того, щоб знову народити. Ми будемо з радістю чекати на поповнення, бо мені дуже хотілося б мати велику родину. Наприклад, у моєї мами в сім'ї було 7 дітей, а в тата 2 – він і сестра", – зізналася Джамала.

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Джамала хоче більше діточок і збирається для цього зробити паузу в роботі

Крім того, співачка хоче бачити, як зростає її первісток Емір.

"Зараз, наприклад, я дуже сумую, коли від'їжджаю у відпустку або в тури – довго не бачу свого Еміра. І я думаю, що це основний момент, який мене дійсно засмучує. Але брати його з собою не можу, бо для нього це важко", - зауважила вона.

"Але не хвилюйтеся, в нього все добре – з ним батько, батьки мого чоловіка – вони просто неймовірні няні", – додала Джа.

І хоча чоловік Джамали молодший за неї на вісім років, мудрості у стосунках йому не бракує.

"Я дуже темпераментна, імпульсивна, буває, іноді шкодую про те, що сказала. Бекір більш зважений і він спокійніший – тримає все в собі… І, якщо в нас є якесь питання, ми його дуже спокійно обговорюємо", – поділилася Джамала.

Фото з Instagram