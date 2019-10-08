"Кохана дівчинка свого мужчини" Добкіна з’їздила до Чорнобиля та згадала дитячі комплекси

7-го жовтня доньці колишнього депутата Михайла Добкіна Аллі виповнилося 26. Цього ж дня вона влаштувала благодійний аукціон, головною зіркою якого стала Анна Седокова.

А напередодні Алла разом зі співачкою Славою Камінською відвідала Чорнобиль, де наробила купу фото. Під одним із них Добкіна вирішила написати мотивуючий пост про те, як жінкам не треба комплексувати.

"Коли я була молодшою, напевно, як і будь-яка дівчинка, я соромилася чогось в собі. Це зараз виростаєш і розумієш, що все це не варто того. Я впевнена, що багато серед вас теж мали якісь комплекси. Які ми самі собі придумали тоді. лише пропрацювавши їх у себе в голові, в більш дорослому віці, все стає простіше", - поділилася Алла.⠀

Добкіна влізла на позашляховик у Чорнобилі та написала про свої комплекси

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"Я соромилася, коли мене викликали до дошки в школі, тому що я завжди червоніла. Я завжди комплексувала, що у мене зайва вага і намагалася втягнути щоки і не класти ноги на стілець, а піднімати їх (мені здавалося, що так худіше)", - загадала Добкіна.⠀

"Я завжди комплексувала їсти при чужих і не близьких людях. Мені здавалося, що у мене буде висіти їжа на обличчі, і вони мені про це не скажуть. Я завжди переживала, що дуже висока. Ну так було серед моїх ровесників, але дуже любила підбори", - зізналася вона.

Колись Алла соромилася високого зросту та вважала себе повненькою

"Можна ще згадати різні моменти такі, але вони в минулому. І дівчаткам, дівчатам, жінкам, які дивляться і читають мої пости, я хочу сказати, що ви прекрасні. І навіть якщо у вас є комплекси зараз або в юності були, женіть їх. Життя одне, і потрібно кайфувати від кожного прожитого дня. Всі ми не ідеальні, але все ми індивідуальні", - підсумувала Алла.

Аня заспівала на благодійному вечорі Алли

У свій день народження Добкіна також виклала кілька чорно-білих портретів та написала, що вона щаслива мама і кохана дівчинка свого чоловіка.

До речі, в одному зі своїх сторі дочка Добкіна, відповідаючи на запитання своїх фолловерів, заявила, що хоче піти в політику.

Алла хоче продовжити "династію" Добкіних?

Фото з Instagram