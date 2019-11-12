Алла Мазур повідомила, що в неї рак: Я починаю боротися
Вівторок, 12 листопада 2019, 19:55
Телеведуча Алла Мазур оголосила про те, що в неї виявлено злоякісну пухлину, і вона починає боротьбу з раком.
54-річна зірка вирішила зробити це публічно, щоби покласти край замовчуванню теми онкохвороб у суспільстві.
Про те, що з нею відбувається, Алла написала у Facebook.
Нагадаємо, раніше цього року телеведуча Яніна Соколова розказала, що подолала рак, і запустила благодійний проєкт задля допомоги онкохворим.
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