Алла Мазур повідомила, що в неї рак: Я починаю боротися

Телеведуча Алла Мазур оголосила про те, що в неї виявлено злоякісну пухлину, і вона починає боротьбу з раком.

54-річна зірка вирішила зробити це публічно, щоби покласти край замовчуванню теми онкохвороб у суспільстві.

Про те, що з нею відбувається, Алла написала у Facebook.

Нагадаємо, раніше цього року телеведуча Яніна Соколова розказала, що подолала рак, і запустила благодійний проєкт задля допомоги онкохворим.