Доларова мільйонерка Фреймут згадала, як дочка саджала коноплю

Телеведуча Ольга Фреймут запевняє, що ніколи не пробувала жодних наркотичних речовин, бо і без них сама собі іноді дивується.

Також Оля ні з ким не говорить про секс, але впевнена, що він має бути у кожної справжньої леді.

Про свої статки, ставлення до лсд та багато чого ще Фреймут розповіла в програмі "Як по Маслоу".

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"У справжньої леді має бути секс. Бо якщо у неї немає сексу, значить вона не зовсім леді, якась бракована", - вважає Оля.

На думку Фреймут, якщо ви вважаєте себе леді, і у вас нема сексу - ви якась бракована

Але з подругами своє сексуальне життя телеведуча не обговорює.

"Я на цю тему ні з ким не розмовляю. Є речі, якими треба займатися, але про які не варто говорити. Як тільки ти багато про це говориш, це означає, що в тебе великі проблеми", - заявила Фреймут.

Говорячи про своїх колишніх чоловіків, Оля згадала, як один із них курив коноплю.

"Я прийшла зі зйомок і побачила, як моя дочка висаджує в глечик зернятко коноплі. Я втекла з тих стосунків, тому що не хотіла, щоби моя дочка була ботаніком", - зізналася Фреймут.

З таким обличчям Оля розповідала про коноплю

Тоді ведуча запитала її, чи пробувала колись Оля будь-які наркотики.

"Ні, я ж дуже побожна. Я взагалі в монастир хотіла, ну яке, для чого це мені. Мені страшно. Мені колись казали, що творча людина повинна спробувати лсд. Мені страшно стало, що у мене буде якесь роздвоєння особистості. Я і так з головою не завжди, а тут ще після лсд. Я нелогічна, небанальна, сама собі іноді дивуюся. Трішечки не в собі буваю", - зізналася телезірка.

"Можу просекко випити. Я люблю просекко, апероль, все, що п’ється з гарного посуду в красивих місцях", - додала вона.

Телеведуча визнає, що іноді буває не в собі

Також Фреймут не приховує, що вона мільйонерка, причому доларова.

"Кожна жінка має мати заначку і свій мільйон. Я дуже ціную стосунки, коли чоловік і жінка люблять один одного і вони не бояться, якщо завтра хтось збідніє, то щось станеться з їхніми почуттями. Я вважаю, що треба заробляти, якщо бог дав тобі розум, у тебе хороша освіта, то чому б ні. Майстер-класи, рекламні контракти, телевізійні проєкти. Я якось навчилася заробляти. Сама собі дивуюся, але поки що вдається", - зазначила Оля.

Свій Instagram Фреймут не дуже любить вести. " Я, буває, виставлю фотографію і одразу видаляю, бо нащо це людям. Це ж треба сюсюкати, писати : "Привіт, дівчата, як настрій?". Та яка різниця, який він, це ж нікому не цікаво. У нас є реклама, але її небагато, тому що є певна ціна на цю рекламу", - розповіла Оля

Фото з Instagram