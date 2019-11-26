Марсі Вокер 57: куди зникла Іден із серіалу "Санта-Барбара"

Зірка серіалу "Санта-Барбара" Марсі Вокер 26-го листопада святкує своє 57-річчя. Втім шанувальники, які досі пам'ятають Іден Кепвелл із легендарної мильної опери, не мають змоги привітати свою улюбленицю в соцмережах.

Марсі Вокер (за чинним, п'ятим чоловіком, Сміт) повністю перегорнула зіркову сторінку свого життя. Багато років тому вона розпочала новий його розділ, присвятивши себе служінню Богові.

Ей Мартінес та Марсі Вокер (Круз Кастільо та Іден Кепвелл)

Колишня актриса приєдналася до церкви Life Church і як пастор працює з дітками. Судячи з останніх даних про Вокер-Сміт у мережі, мешкає вона тепер у штаті Оклахома, в містечку Едмонд (за кількістю населення трохи менше за Бердичів).

Понад 10 років тому актриса повністю змінила своє життя

Як зізналася свого часу Вокер-Сміт, вона завжди відчувала, що їй чогось бракує, і це щось таке, чого не можна купити.

Вокер-Сміт присвятила себе Богу

"Я була актрисою... Багато людей захоплювалися моїм життям та поважали мій талант, та все одно була якась порожнеча, попри все... хоч люди й казали мені, яка я чудова, була ця порожнеча. Я трималася в своєму житті, стиснувши кулаки. А Господь сказав: "Знаєш, можеш віддати все мені"... Це дивовижно", - зі сльозами зізналася Марсі у відеосюжеті, знятому для каналу церкви.

Нагадаємо, навесні пішов із життя актор Джед Аллан, який у "Санта-Барбарі" грав Сі Сі Кепвелла.

Як відомо, Робін Райт, яку переважна більшість сучасних любителів серіалів знає як Клер Андервуд із "Карткового будинку", на світанку своєї кар'єри зіграла Келлі Кепвелл, сестру Іден.

Сі Сі Кепвелл із доньками Келлі та Іден

Фото з Facebook та з сайту, присвяченого серіалу, із Imdb