Марсі Вокер 57: куди зникла Іден із серіалу "Санта-Барбара"
Зірка серіалу "Санта-Барбара" Марсі Вокер 26-го листопада святкує своє 57-річчя. Втім шанувальники, які досі пам'ятають Іден Кепвелл із легендарної мильної опери, не мають змоги привітати свою улюбленицю в соцмережах.
Марсі Вокер (за чинним, п'ятим чоловіком, Сміт) повністю перегорнула зіркову сторінку свого життя. Багато років тому вона розпочала новий його розділ, присвятивши себе служінню Богові.
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Колишня актриса приєдналася до церкви Life Church і як пастор працює з дітками. Судячи з останніх даних про Вокер-Сміт у мережі, мешкає вона тепер у штаті Оклахома, в містечку Едмонд (за кількістю населення трохи менше за Бердичів).
Як зізналася свого часу Вокер-Сміт, вона завжди відчувала, що їй чогось бракує, і це щось таке, чого не можна купити.
"Я була актрисою... Багато людей захоплювалися моїм життям та поважали мій талант, та все одно була якась порожнеча, попри все... хоч люди й казали мені, яка я чудова, була ця порожнеча. Я трималася в своєму житті, стиснувши кулаки. А Господь сказав: "Знаєш, можеш віддати все мені"... Це дивовижно", - зі сльозами зізналася Марсі у відеосюжеті, знятому для каналу церкви.
Нагадаємо, навесні пішов із життя актор Джед Аллан, який у "Санта-Барбарі" грав Сі Сі Кепвелла.
Як відомо, Робін Райт, яку переважна більшість сучасних любителів серіалів знає як Клер Андервуд із "Карткового будинку", на світанку своєї кар'єри зіграла Келлі Кепвелл, сестру Іден.