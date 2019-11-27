Обличчям "держави в смартфоні" обрали модель із Вінниці, яка живе у Польщі

26-го листопада Міністерство цифрової трансформації обрало обличчя для демоверсії електронного водійського посвідчення. Ним стала модель Олександра Ободянська з Вінниці, яка живе і працює в Польщі.

Про це повідомили на сторінці міністерства у Facebook.

У коментарях під постом знайшлося багато обурених тим, що Саша живе не в Україні те ще й професійна модель. Мовляв, відбір був нечесний.

"Ми не обирали за професією, бо не вивчали профілі більше 3 тисяч людей. Команда і партнери бачили тільки фотографії з коментарів. Кожен обирав за своїм внутрішнім відчуттям", - заявили у міністерстві.

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"Олександра — громадянка України. У 2018 році вона отримала грант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University та вирушила на навчання до Польщі. Олександрі не байдужа доля нашої країни, тож вона прагне долучитися до майбутніх змін. Ми пишаємося українцями, які гідно представляють Україну за кордоном", - також написали на сторінці міністерства.

Саша має 180 сантиметрів зросту та параметри 89-65-94

Розмір ноги у моделі 41-й

Фото з Instagram та з сайту AS Management